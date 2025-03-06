Columbia Üniversitesi'nde Protesto Gerginliği - Son Dakika
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Columbia Üniversitesi'nde Protesto Gerginliği

New York'ta polis, Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçilerine müdahale etti, gözaltılar gerçekleşti.

06.03.2025 04:16
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ABD'nin New York kentinde polis, Columbia Üniversitesi'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için tekrar eyleme başlayan öğrencilere müdahale etti.

New York'taki üniversitenin kampüsünde 30 Nisan 2024 tarihinde polisin düzenlediği baskınla son bulan Filistin'e destek gösterileri yeniden başlarken, New York polisi önlemlerini artırdı.

Filistin destekçisi göstericilerin kampüste oturma eylemine başlamasından saatler sonra üniversitenin Barnard Koleji kampüsünde "bomba tehdidi" olduğuna yönelik yapılan duyurunun ardından polis, protestoculara kampüsten ayrılmaları çağrısında bulundu.

Polis, eylemlerini sürdüren göstericilere müdahalede bulundu.

Bunun üzerine polis ile öğrenciler arasında yaşanan arbedenin ardından Filistin destekçisi göstericilerden bazıları gözaltına alındı.

New York Polis Teşkilatının (NYPD) X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NYPD, Barnard Koleji'ndeki Milstein Center'da bomba tehdidine müdahale ederek binayı tahliye ediyor. Bölgeyi terk etmeyi reddeden herkes tutuklanabilir. Lütfen bölgeden uzak durun." ifadelerine yer verildi.

Columbia Üniversitesi'nin Manhattan merkez kampüsündeki bir kütüphane binasında bugün toplanan Filistin destekçileri, eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in kampüste konuk edilmesini protesto etmişti.

ABD üniversitelerindeki protestolar

Columbia Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrenciler, 16 Nisan 2024'te okulun İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmış ve Gazze Dayanışma Kampı adıyla çadır kurmuştu.

Rektör Minouche Shafik, eylemlerin ikinci gününde NYPD göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Daha sonra 29 Nisan 2024'te okul yönetimi ile müzakerelerin çıkmaza girmesi üzerine öğrenciler okulun tarihi Hamilton Hall binasına girmiş, bir gün sonra okul yönetiminin talebi üzerine NYPD'ye bağlı çevik kuvvet ekipleri öğrencilere müdahale ederek binayı boşaltmıştı. Polis, bahçedeki çadır kampını da dağıtmıştı.

Columbia Üniversitesinde başlayan Filistin'e destek gösterileri, ülkede 50'den fazla diğer üniversiteye de yayılmış, gösterilerde polis, çoğu öğrenci ve fakülte görevlisi 3 bin 100'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

Dün, Trump yönetimine bağlı kuruluşlar, New York'taki Columbia Üniversitesinin federal sözleşmelerini ve hibelerini, antisemitizm iddiaları nedeniyle gözden geçirdiğini bildiren bir açıklama yapmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Filistin, New York, Politika, Güncel, Eğitim, Hukuk, Polis, Son Dakika

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