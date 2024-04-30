Columbia Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrencilerin Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika
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Columbia Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrencilerin Eylemi Devam Ediyor

Columbia Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrencilerin Eylemi Devam Ediyor

ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrencilerin tarihi Hamilton Hall binasına girmesinin ardından artan gerginlik devam ediyor. Üniversite yönetimi, öğrencilere disiplin cezası uygulanacağını açıklaması üzerine öğrenciler, binada barikatlar kurarak isteklerinin karşılanmasını talep ediyor.

30.04.2024 20:38
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NEW ABD'nin New York eyaletindeki Columbia Üniversitesinde, Filistin destekçisi öğrencilerin tarihi Hamilton Hall binasına girmesinin ardından artan gerginlik devam ediyor.

Columbia Üniversitesi yönetiminin, kampüsteki Filistin Dayanışma Kampı için verilen sürenin dolduğu ve alanı boşaltmayan öğrencilere disiplin cezası uygulanacağı açıklaması üzerine öğrenciler, ele geçirdikleri Hamilton Hall'ün kapı ve pencere önlerine sandalye ve masalardan barikat kurdu.

Üniversite yönetimi, bu yaşananlar üzerine bugün kampüse erişimi ciddi şekilde kısıtlarken, temel personel ve okul yurtlarında kalan öğrenciler için sadece bir giriş kapısını açık bıraktı.

Gece boyunca, işgal ettikleri binaya barikatlar kuran öğrenciler, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, "istekleri karşılanıncaya kadar binanın üniversite yönetimine karşı korunması için destek" çağrısında bulundu.

Tarihi bina, 56 yıl sonra yine savaş karşıtı öğrenciler tarafından ele geçirildi

Hamilton Hall binasının Amsterdam Caddesi tarafındaki bir penceresinden, İngilizce ve Arapça, "Özgür Filistin" yazan pankartın asıldığı görüldü.

İlk defa 1968'de Vietnam Savaşı karşıtı öğrencilerce işgal edilen tarihi bina, 56 yıl sonra yine savaş karşıtı öğrenciler tarafından Filistin'in özgürlüğü ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesine tepki için ele geçirildi.

Şu ana kadar Columbia Üniversitesi yönetimi ile sayıları 200 kadar olduğu söylenen öğrenciler arasında yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına dair taraflar açıklamada bulunmazken, ABD medyasında yapılabilecek muhtemel polis müdahalesi üzerinde duruluyor.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

New York, Filistin, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Columbia Üniversitesinde Filistin Destekçisi Öğrencilerin Eylemi Devam Ediyor - Son Dakika

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