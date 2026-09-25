Çömez, AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisin durumunu kritik buldu - Son Dakika
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Çömez, AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisin durumunu kritik buldu

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Çömez, AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisin durumunu kritik buldu
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İYİ Partili Turhan Çömez, AYM önünde intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis memurunu Gazi Üniversitesi Acil Servisi'nde ziyaret etti. Çömez, emekli polis memurunun durumunun son derece kritik olduğunu, hayata döndürmek için büyük mücadele verildiğini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Anayasa Mahkemesi önünde intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis memurunu tedavisinin sürdüğü Gazi Üniversitesi Acil Servisi'nde ziyaret etti. Çömez, emekli polis memurunun sağlık durumunun "son derece ciddi ve kritik olduğunu" belirterek, "Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler" dedi.

"Emeklimiz çok ağır sorunlar yaşıyor yıllardan beri ama son birkaç aydan beri de bu dram giderek arttı. Haklı olarak haklarını arıyorlar. Sokaklardalar, meydanlardalar, Meclis'e geliyorlar. Çare bulun derdimize diyorlar. ve maalesef emeklimiz şu anda açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın neresinde de görülmüş. Açlık sınırının yarısı kadar emeklisine para veren bir ülke. ve 23 bin TL ile hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emeklimiz var. Geçtiğimiz günlerde Gönen'de Emekliler Kahvesi'ne gittim. Dediler ki: 'AKP iktidara gelmeden önce biz bir emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alıyorduk. Şimdi ancak iki çeyrek altın alabiliyoruz.' Feryat ediyor emekli.

Maalesef bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde o yapılan sivil eylemde, demokratik gösteride artık sabrı taşmış olan bir emeklimiz, 60 yaşında bir emekli polisimiz maalesef canına kıydı. Çok vahim bir olay, çok elim bir olay. Şu anda acilde bütün doktor arkadaşlarımızla görüştüm. Durumu son derece ciddi. Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler. İnşallah onların gayreti Allah'ın yardımıyla hayata döner ve aramıza katılır. Ama durumun son derece kritik olduğunun altını çizmek isterim.

"İKTİDAR BU TABLOYU GÖRSÜN"

Tabii Türkiye'de 28 yaşında yeniyetme gençlerin yüz milyarlarca liralık servetle oynadıkları bir dönemde, bir milyarlık özel uçaklarla, 750 milyon liralık yatlarla lüks ve şatafatlı bir hayat sürdükleri bir dönemde, üç kuruş beş kuruş parasını biriktirmiş insanlarımızın emeğine göz diken bu çetelerin sefahat içerisinde yaşadıkları bir dönemde emeklilerimizin sokakta hak arıyor olmaları son derece vahim bir tablodur. Buradan iktidara çok açık bir mesaj vardır. Emeklinin artık canına tak etmiştir. Emeklinin canına yetmiştir. Yapılan bu zulüm, bu eziyet, bu haksızlık artık emeklinin canına yetmiştir.

Meclis'e bunu gündeme getirdiğimizde diyor ki AKP'liler, 'E ne yapalım?' diyor. 'Emekliler çok yaşıyorlar, uzun yaşıyorlar. Onun için maaş veremiyoruz' diyor. AKP'liler bunu söylüyor. Bir başkası da diyor ki: 'E yok bizde.' diyor. 'Olmaz, olsa vermez miyiz?' diyor. Varmış işte. Yüz milyarlarcasını, trilyonları senin yeniyetme gençlerin götürmüş. Varmış o para. Vermemişsin emekliye, yandaşına vermişsin. Bir tanesi de diyor ki: 'Bunlar zaten gariban. Bize veriyorlar. Her şekilde bize verecekler.' Şimdi ben bütün AKP'li siyasetçileri Gazi Üniversitesi Fakültesi Acil Servisi'ne bekliyorum. Gelsinler artık yaşam şartlarının canına tak ettiği emeklilerimizin neler yaptıklarını, canlarına nasıl kıydıklarını görsünler. Üzüntü ile geldim, acı ile ayrılıyorum. İnşallah emekli kardeşimiz hayata tutunur ve şu anda yapılan müdahaleler doğrudur, yerindedir. Meslektaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Buradan iktidara sesleniyorum. Şu tabloyu gelip görsünler. Bir zamanlar esnafın Başbakanlık önünde attıkları yazar kasayı konuşanlar, onu dillerine dolayıp onun üzerinden siyaset yapanlar, emeklinin parasını yandaşa ve etrafındaki çetelere boca ederken emeklinin ne hale geldiğini gelip bu hastanede görsünler, ibret alsınlar ve gerekeni yapsınlar."

Kaynak: ANKA
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