(ANKARA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sözcü Medya Grubu'na yönelik operasyona ilişkin, " Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve halkın haber alma özgürlüğü alacakaranlıkta, göz göre göre yok ediliyor. Susturulmak istenen yalnızca basın değil, milletin sesidir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Sözcü Medya Grubu'na sabaha karşı başlayan polis operasyonunai sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çömez, şunları kaydetti:

"Kimse konuşmasın, kimse duymasın, kimse görmesin, kimse bilmesin! Sıra Sözcü TV'ye geldi. Yine bir şafak baskını, yine bir operasyon, yine bir kayyum! Demokrasi, hukukun üstünlüğü ve halkın haber alma özgürlüğü alacakaranlıkta, göz göre göre yok ediliyor. Susturulmak istenen yalnızca basın değil, milletin sesidir!"