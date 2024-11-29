Çömlekköy Barajı Tarım Arazilerini Suya Kavuşturacak - Son Dakika
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Çömlekköy Barajı Tarım Arazilerini Suya Kavuşturacak

Çömlekköy Barajı Tarım Arazilerini Suya Kavuşturacak

Edirne'de inşası süren Çömlekköy Barajı, 56 bin 500 dönüm araziyi sulamayı hedefliyor.

29.11.2024 16:50
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Edirne'de tamamlandığında binlerce dekar tarım arazisini suya kavuşturacak, 22,5 milyon metreküp su tutma kapasiteli Çömlekköy Barajı'nın yapımı devam ediyor.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, teşkilat üyeleri ve çiftçilerle Lalapaşa ilçesinde yapımı devam eden Çömlekköy Barajı'nı ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'ten, proje hakkında detaylı bilgi alan İba, barajın tamamlanmasıyla birlikte bölgenin su sorununun önemli ölçüde çözüme kavuşacağını belirtti.

İba, projenin bölge halkının uzun süredir hayalini kurduğu bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "3 yıl içinde tamamlanacak bu dev proje, bölgenin 40 yıllık hayaliydi. Çiftçilerimizin her biri büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerini ilettiler. Biz de sahadan aldığımız bu teşekkürleri ilk fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza gururla ileteceğiz. Şu an bölgemizin en büyük şantiyesi burası. İnşallah 3 yıl sonra üreticilerimizle birlikte Çömlekköy Barajımızın açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayacağız." diye konuştu.

Belgin İba, suyun ve üretimin tarımdaki verimliliği artıran en önemli unsurlar olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Çömlekköy Barajı, tamamlandığında 56 bin 500 dönüm araziyi suyla buluşturacak.

Baraj sayesinde bölgedeki kurak araziler sulanabilir hale gelecek ve pek çok köy bundan doğrudan yararlanacak. Bu sayede kuraklık ve verim kaybı gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, edirne, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çömlekköy Barajı Tarım Arazilerini Suya Kavuşturacak - Son Dakika

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