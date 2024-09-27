CONSENSE 2024: Gıda Uzmanları İstanbul'da Buluşuyor

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Uluslararası Tüketici ve Duyusal Bilimler Konferansı'nda (CONSENSE 2024) gıda sektöründe önde gelen ulusal ve uluslararası 400 uzman buluşacak.

CONSENSE 2024, Karma Grup tarafından İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) ev sahipliğinde 2-3 Ekim'de İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde ilk kez düzenlenecek.

400'den fazla sektör profesyoneli, akademisyen, STK lideri, lezzet, aroma ve koku uzmanının bir araya geleceği konferans, tüketici davranışları ve duyusal bilimdeki son gelişmeleri keşfetmek isteyenleri ağırlayacak.

Konferansın açılış konuşmalarını İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ile İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven yapacak.

Türkiye'nin önde gelen STK'leri ve üniversitelerinin de desteğiyle gerçekleşecek CONSENSE 2024, gıda endüstrisinin geleceğine yön verecek önemli konuları tartışmak üzere tüm paydaşları buluşturacak.

Gıda bilimleri alanındaki çığır açıcı araştırmalar

Üniversiteler ve sektörler arası önemli buluşma noktası CONSENSE, sürdürülebilirlik ve gıda bilimleri alanında çığır açıcı araştırmaları da bir araya getirecek.

University of Gastronomic Sciences-Pollenzo'dan Prof. Dr. Luisa Torri, "Tüketicilerin Yeni Sürdürülebilir Alternatif Protein Kaynaklarına Yönelik Davranışları" konulu sunum yapacak. Torri, tüketicilerin dijitalleşen dünyada yediklerini daha fazla takip etme isteği ve alternatif protein kaynaklarına yönelik eğilimlerinin giderek nasıl arttığını aktaracak.

Aynı etkinlikte University of Leeds'ten Dr. Christine Bösch ise "Gıda Atıklarından Fitokimyasalların Geri Kazanılması-Zorluklar ve Fırsatlar" başlıklı sunumuyla gıda atıklarının geri dönüşümündeki fırsatları ve karşılaşılan zorlukları ele alacak.

Bu araştırmalar, sürdürülebilir gıda geleceği için yenilikçi çözümler arayan bilim insanlarına ve tüketicilere önemli referanslar oluşturacak.

Çok sayıda sektörel oturum düzenlenecek

Wageningen UR'den Prof. Dr. Bedir Tekinerdogan ise gıdada gelecekteki trendler ile yeni ufukların çizileceği "Gıda Güvenliği ve Döngüsel Ekonominin Desteklenmesi için Gıda Tedarik Zincirlerinin Model Tabanlı Mimarisi" başlıklı çalışmasıyla konferansta yer alacak.

Öte yandan, Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Başkanı Ebru Akdağ da moderatörlüğünü üstleneceği panellerle gıda endüstrisinin güncel durumunun fotoğrafını çekecek ve gelecek projeksiyonlarına ışık tutacak.

Akdağ, iklim krizi, nüfus artışı, sürdürülebilirlik ekseninde kaçınılmaz olan gıda sistemlerinin dönüşümünü ele alacağı panelde gelecekteki trendlerle izleyicilere yeni ufuklar çizecek.

Konferansta ayrıca gıda sistemlerinden gastronomiye, coğrafi işaretli ürünlerden ambalaj tasarımına kadar geniş yelpazede çok sayıda sektörel oturum düzenlenecek.