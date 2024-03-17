Çöp Canavarı: Karagöz ve Hacivat Konseptli Oyun Minik İzleyicilerle Buluştu

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Gölge tiyatrosu sanatçısı Cengiz Özek'in yazıp yönettiği Karagöz ve Hacivat konseptli oyun "Çöp Canavarı", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluştu.

Tek perde sahnelenen ve 6 yaş üstü çocuklara hitap eden oyun 45 dakika sürdü. Çocuklarla interaktif bir şekilde sahnelenen oyun, izleyicilerin beğenisini aldı.

Oyunun ardından Özek, AA muhabirine, oyunu 1990'lı yılların başında yazdığını ve şimdiye kadar dünyanın birçok ülkesinde sahnelediklerini belirterek, "Bugünlerde devlet tiyatrolarının bir yeni atılım içinde bulunması, kuklayı önemsemesi ve kendi geleneğimizdeki tiyatroya özel bir alan açmasıyla Çöp Canavarı, Devlet Tiyatroları sahnesinde yer alabildi. Bu açıdan son derece mutluyum." dedi.

Sahnelenme sürecinde Karagöz sanatçısı olmadan hazırlık yaptıklarına işaret eden Özek, şunları kaydetti:

"Konservatuvardan mezun olmuş, klasik oyunculuk eğitimi almış oyuncularla bu işi yapmamız gerekiyordu. İşin en büyük zorluğu buradaydı. Tabii ki benim de konservatuvar kökenli olmam nedeniyle oyuncularla çok rahat iletişim kurabildik. Onlara bir Karagöz sanatçısının nasıl hareket ettiğini, perde arkasında figürleri nasıl tuttuğunu, bileğini nasıl bükmesi gerektiğini, Karagözü elini ve gövdesini tek bir el içinde nasıl oynatabileceğini öğretmeye, göstermeye çalıştım. Hepsiyle tek tek uğraştım. Onlar da yılmadı ve bu işi başarmak için azmettiler. Gerçekten de bugün birçok Karagöz sanatçısına taş çıkaracak başarıda bu oyunu seyirciye ulaştırmasını bildiler."

"Çöp Canavarı çevre kirliliğini konu alıyor"

Hacivat'ın Karagöz'ü balık tutmaya davet etmesi, Karagöz'ün de bahar geldiği için temizlik yapmak istemesiyle başlayan oyunun çevre kirliliğini sahneye taşıdığını ifade eden Özek, "Evde bir sürü ıvır zıvırın biriktiğini ve bunları atmak istediğini belirtiyor. Neticede eline ne geçerse denize atıyor. Denizin içinde bütün bu çöpleri yiyen bir çöp canavarı olduğunun farkında değil. Artık Karagöz denize balık avlamaya çıktığında yine eline geçenleri denize atmaya devam ediyor. İşte bu sırada çöp canavarı artık dayanamıyor ve Karagöz'e bütün bu çöpleri iade etmeye başlıyor. İade sırasında oldukça sinirleniyor çöp canavarı ve bir anda Karagöz'ü yutuveriyor. Yuttuktan sonra da birçok gelişmeler oluyor. Bütün bu gelişmeleri merak ediyorsak bence oyunu seyretmeye değer." değerlendirmesini yaptı.

Karagöz ve Hacivat'ın tarihten bugüne günceli her zaman yakalamayı başaran bir mizah türü olduğuna dikkati çeken Özek, "Tabi ki yalnız günlük olaylar Karagöz'ün dağarcığında yer almadı. Bunun dışında gerçeküstü hikayeler ve aşk hikayeleri de Karagöz'de her zaman yer aldı. İşte biz günümüzde Karagöz'ü devam ettirmek istiyorsak Karagöz'ü iyi anlamamız gerekiyor. Karagöz'ün günü anlattığını anlamamız gerekiyor. O zaman Karagöz'ümüz başarıya ulaşacak. Bu oyunumuzda bugünün sorunundan dem vurmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur." şeklinde konuştu.

"Dinamik ve güçlü bir sahne arkası oldu"

Oyunculardan Gökçe Kurt Elitez ise Cengiz Özek'in uzun yıllardır icra ettiği oyunun bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çalışmanın dinamik ve çok güçlü bir sahne arkası olduğunu vurgulayan Elitez, "Oyun üzerine ekip olarak çalıştık Devlet Tiyatrosu'nda. Normalde hayalbazlar sahne arkasında tek başlarına bütün figürleri oynatırlar fakat Devlet Tiyatrosu'nda biz bunu birkaç arkadaşımız birlikte paylaştık." şeklinde konuştu.

Elitez, oyunun konusu ve amacına ilişkin ise "Hem çocuklara kendi kültürümüz olan milli değerimiz olan gölge sanatını Karagöz ile anlatmak hem de doğamızın korunmasına dair mesajı geleneksel oyunumuzla vermek amacımız." görüşünü paylaştı.

Çöp Canavarı oyununda tiyatro oyuncuları Onur Soysal Pehlivan, Kamil Gençtürk ve Burak Çağlar da kuklaları oynatan isimler arasında yer alıyor.