Çöp Kamyonu Şoförü ile Minik Kız Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çöp Kamyonu Şoförü ile Minik Kız Arasında Sıcak Dostluk

21.02.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de bir çöp kamyonu şoförü ile 3 yaşındaki kızın pencereden başlayan dostluğu örnek oldu.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde çöp kamyonu şoförü Mahmut Yıldırım (52) ile 3 yaşındaki Ayşe Nisa Akçay arasında pencereden el sallama ile başlayan iletişim, karşılıklı hediyeler ve kalp işaretleriyle içleri ısıtan dostluğa dönüştü.

Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Haydar-Arzu Akçay çiftinin ikinci çocukları Ayşe Nisa Akçay ile Karabağlar Belediyesi'nde görev yapan çöp kamyonu şoförü Mahmut Yıldırım arasında 3 ay önce bir pencere selamı ile sıcak bir iletişim başladı. Her gün geçtiği sokakta küçük kızın camdan el sallamasıyla başlayan bağ, zamanla karşılıklı hediyeler ve kalp işaretleri ile büyüdü.

'KIZ ÇOCUĞU İÇİMDE HASRET KALMIŞTI'

Evli ve 4 erkek çocuk babası olan Mahmut Yıldırım, "Bir kız çocuğu içimde hasret kalmıştı. Çöp kamyonu nerdeyse tüm mahalledeki çocukların ilgisini çekiyor. Çocuklar bizim hep dostumuz, yoldaşımız oldu. Her gün Yunusemre Mahallesi'nden de çöp alıyoruz. Minik kızımızla göz göze geldik ve sempatimiz öyle başladı. İlk el sallamayla başladı. Sonra bu kalp işaretine dönüştü. Artık her geldiğimde gözüm camdaydı. Onu gördüğümüz zaman mutlu çalışıyorduk. Gerçek samimiyet var. Çocuklarımızdan gelen bu sempati bizi motive ediyor. Ayşe Nisa'yı zaten bağrıma basmak istiyordum. Ailesi ile tanışana kadar çekimser kaldık. Tanışınca bir hediye almak istedim. Onlar da düşünüp, bana almışlar sağ olsunlar. Çocuklarımıza hediyeler az. Dünyayı da versek bu çocuklarımızın yerlerini doldurulamaz" diye konuştu.

'EL SALLIYORUM, KALP YAPIYORUM'

Minik Ayşe Nisa Akçay ise "Şoför amca gelince ona el sallıyorum, kalp yapıyorum. Geldiğini duyunca anneme pencereyi açtırıyorum. O bana hediye çanta aldı. Ben de ona hediye aldım. Ona kalpli resim yaptım" dedi.

'KIZIM MUTLU OLUYOR'

Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'da görevli Moda Tasarım Teknolojileri öğretmeni Arzu Akçay ise "Kızımın odadan mutfağa koşturduğunu görünce takip ettim. Çöp kamyonu geldiğinde el salladığını gördüm. Kamyon şoförü ile karşılıklı tatlı bir iletişimlerinin olduğunu fark ettim. Bir öğretmen olarak, iletişim bizim mesleğimizde olduğu gibi her meslekte çok önemli. Kızımla böyle güzel bir bağ kurduğu için beyefendiye teşekkür ediyorum. Kızım mutlu oluyor, güzel bir dostluk kurmuşlar. İletişim kurmak, gülümsemek çok önemli ve unutulmaması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöp Kamyonu Şoförü ile Minik Kız Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
09:21
Otobüste köpekli yolcu krizi “Savcıyım, polis benim emrimde“ deyip tehditler yağdırdı
Otobüste köpekli yolcu krizi! "Savcıyım, polis benim emrimde" deyip tehditler yağdırdı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:47:21. #7.11#
SON DAKİKA: Çöp Kamyonu Şoförü ile Minik Kız Arasında Sıcak Dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.