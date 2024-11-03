COP16'da Yerli Halklara Büyük Destek

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Kolombiya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı (COP16), yerli halkları sevindiren iki önemli anlaşmanın kabulüyle sona erdi.

Cali kentinde 21 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da tamamlanan COP16 Konferansı'nda yerli halkların beklentilerini karşılayan iki anlaşma kabul edildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığının basın biriminden yapılan açıklamada, biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerli halkların kilit aktörler olarak "tam ve etkili" şekilde tanınmalarını sağlayan iki anlaşmanın onaylandığı bildirildi.

Oy birliğiyle kabul edilen ilk anlaşma, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) ve yerli halklara kurumsal güç katan 8J maddesi kapsamında yerli halklar ve yerel topluluklar için çalışma organı oluşturulmasını içeriyor.

Onaylanan ikinci anlaşma da Afro azınlıkların biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda temel aktörler olarak tanınmasına atıfta bulunuyor.

Kolombiya Çevre Bakanı Susana Muhamad, sosyal medya hesabındaki paylaşımında 8J maddesi kapsamında büyük bir anlaşmaya varıldığını belirtti.

Yerli halkların sözcüsü Camila Paz Romero, basına yaptığı açıklamada, "Bu yeni yan kuruluş, dünya için bir referans niteliğindedir. Taraflar, hedeflerin ve sözleşmelerin yerine getirilmesi için ciddi ve etkin katılımımıza ihtiyacın sürdüğünü kabul ediyor." ifadelerini kullandı.

Kolombiya ve Brezilya'nın öncülüğünü yaptığı bu teklifin onaylanması, Afro toplulukların biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir yöntemlerin uygulanmasına odaklanan girişimlerini finanse edecek kaynaklara erişimini sağlayacak.