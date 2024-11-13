COP29'da İLBANK Pavilyon Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

COP29'da İLBANK Pavilyon Açıldı

Bakan Kurum, COP29'da Türkiye'yi temsil edeceklerini ve emisyon azaltımı hedeflerini açıkladı.

13.11.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında kurulan İLBANK pavilyonunun açılışını yaptı.

Bakan Kurum, Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen COP29'daki İLBANK standının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye olarak COP29 toplantısına güçlü bir ekiple geldiklerini belirtti.

Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerini, hedeflerini açıklayacaklarını bildiren Kurum, organizasyonu gerçekleştiren Azerbaycanlı yetkililere teşekkür etti.

Azerbaycan'ın organizasyonu başarıyla yürüttüğünü dile getiren Kurum, "Tüm engellemelere rağmen Azerbaycan böylesi büyük bir organizasyonun üstesinden gelmiş, tüm dünyaya örnek olmuştur. Kendilerini tebrik ediyorum. İLBANK'ımızın pavilyonunun da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kurum, şehirde oluşan emisyonların insan hayatını etkileyen unsurların başında geldiğini, Bakanlık olarak İLBANK ile şehirlerde altyapı, üstyapı, düzenli depolama tesisleri ve millet bahçeleriyle emisyonu azaltacaklarını, daha yaşanabilir bir dünya için mücadele etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

COP29'da önemli gündemin finans olduğunu anımsatan Kurum, "COP29'da Azerbaycan'da finansa erişim noktasında çok önemli kararlar alınacak ve ülkelerin bu manada emisyon azaltımlarına destekler, gelişmiş ülkeler tarafından tekraren verilecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Güncel, Sağlık, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP29'da İLBANK Pavilyon Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:11 Jet Fadıl’ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı
12:48 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
12:13 Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı Yaşlılara yer vermesini istedi, aldığı cevap üzerine genç kızı tokatladı
11:55 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi
17:55 İYİ Parti’den CHP’ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu’nun teklifi üzerine CHP’ye katıldım İYİ Parti'den CHP'ye geçen Mustafa Bıyık: Hemşehrim İmamoğlu'nun teklifi üzerine CHP'ye katıldım
17:25 Anderson Talisca Fenerbahçe’ye imzayı atıyor Anderson Talisca Fenerbahçe'ye imzayı atıyor
17:17 Bedelli askerliğe rekor zam geliyor Bedelli askerliğe rekor zam geliyor
17:17 Maltepe’de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu Maltepe'de işçiler grev kararı aldı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
17:12 Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi Liverpool ve Salah arasında sözleşme krizi
17:10 Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in torunu, silahın önüne siper oldu Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in torunu, silahın önüne siper oldu
17:05 Fenerbahçe’nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız Fenerbahçe'nin kovar gibi gönderdiği Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 13:39:00. #1.11#
SON DAKİKA: COP29'da İLBANK Pavilyon Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.