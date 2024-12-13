COP29'da Umut Verici Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

COP29'da Umut Verici Gelişmeler

İklim Değişikliği Başkanı Hasar, COP29'da alınan kararların eksiklikler taşıdığını belirtti.

13.12.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar, Bakü'de gerçekleştirilen 29. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP) alınan kararların umut verici olduğunu ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finansman ve teknolojik destek konusunda halen büyük eksiklik bulunduğunu belirtti.

Hasar, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından İklim Değişikliği Başkanlığında düzenlenen "COP29 Çıktıları ve Yeşil Dönüşümün Finansman, Enerji ve Yapay Zeka Perspektifinden Değerlendirilmesi" temalı panelde konuştu.

İklim değişikliğinin pek çok alanda etkisini hissettiren küresel ve ulusal bir kriz olduğunu kaydeden Hasar, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen COP29'un önemine de vurgu yaptı.

COP29'daki tüm karar süreçlerinde Türkiye'nin aktif rol aldığını söyleyen Hasar, "Türkiye olarak, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin maruz kaldığı adaletsiz yük paylaşımını her fırsatta dile getirdik ve getirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hasar, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca finansman sağlamakla sınırlı olmadığını, kaynakların etkili ve şeffaf şekilde kullanılmasının da önemli olduğunu belirtti.

COP29'da alınan kararların uygulanmasının ve etkilerinin hissedilmesinin zaman alacağını ifade eden Hasar, "Türkiye, bu süreçte yeşil dönüşüm hedeflerini hayata geçirmek için hem ulusal düzeydeki kaynaklarını aktif şekilde kullanmalı hem özel sektöre göndereceği sinyaller ile özel sektörü harekete geçirmeli hem de uluslararası finansman olanaklarından etkin bir şekilde yararlanmak için çalışmalıdır." diye konuştu.

Hasar, bu finansman olanaklarının Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesini hızlandıracağının altını çizerek, "Türkiye'nin enerji sektöründe yaptığı dönüşüm, yeşil ekonomi yolunda atılan önemli adımlardan biridir." dedi.

"Sanayi ve lojistik sektörlerinde gerekli dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz"

İklim Değişikliği Başkanlığının Türkiye'nin iklim değişikliğiyle ve yeşil dönüşümle ilgili sürecini yürüttüğünü anımsatan Hasar, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç altyapısının geliştirilmesi ile toplu taşımanın teşvik edilmesi sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik somut adımlar olacaktır. Ulaştırma ve binalar sektörlerinde elektrifikasyona çok büyük önem vermekteyiz. Özellikle elektrikli araç altyapısının geliştirilmesi ve mikromobilite ile toplu taşımanın teşvik edilmesi, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik somut adımlar arasında yer almaktadır.

Türkiye'de bir hidrojen ekonomisinin altyapısının kurulması ile özellikle emisyon azaltımının oldukça zorlu olduğu sanayi ve lojistik sektörlerinde gerekli dönüşümü sağlamayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Teknoloji, Türkiye, Enerji, Güncel, Sağlık, Finans, Çevre, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP29'da Umut Verici Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:51 Eski mahkum her şeyi anlattı Sednaya Hapishanesi’ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu Eski mahkum her şeyi anlattı! Sednaya Hapishanesi'ndeki tecavüz dehşeti kan dondurdu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:31:40. #1.12#
SON DAKİKA: COP29'da Umut Verici Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.