COP31 Başkanı Kurum'dan Türkiye'nin New York'ta yürüttüğü iklim diplomasisine ilişkin paylaşım:

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık." ifadelerini kullandı.

???????Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu ve 20-27 Eylül'de New York İklim Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin, iklim değişikliği ile mücadelede BM'nin en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansına (COP31) ev sahipliği için New York'ta kapsamlı bir tanıtım programı yürütüldü.

Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda diplomatik temasların yanı sıra Türkiye'nin COP31 ev sahipliğini görünür kılmak ve eylem gündemini dünyaya duyurmak için New York'ta detaylı bir program hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görsellerinin bulunduğu "Dünya'nın Geleceği Türkiye'de" ve "Dünya İklim İçin Türkiye'de Bir Araya Geliyor" başlıklı COP31 tanıtım afişi Türkevi binasına asıldı.

Times Meydanı ve BM güzergahı boyunca COP31 temalı giydirilmiş, LED ekranlı kamyonetler dolaştırıldı.

Times Meydanı'nda ebru sanatçısı Garip Ay sunum gerçekleştirdi. Türkevi'nde Türkiye'nin COP31 çalışmalarına ilişkin sergi ve sunumlar yapıldı. "Görünmeyeni Görmek, Duyulmayanı Duymak: Bir Gelecek Tasavvuru Olarak SCOPE" temalı sergi, yapay zekadan ses ve mapping uygulamalarına, immersive gösterilerden sanat enstalasyonlarına uzanan çok katmanlı bir deneyim sundu. SCOPE (kapsam) başlığı altında gerçekleştirilen COP31 Türkiye sergisinde giriş katta Caretta AI-COP31 Maskotu deneyim alanı ile başladı.

Sanatçı Gökhan Doğan tarafından geliştirilen Türkiye'nin COP31 maskotu Caretta'nın yapay zeka destekli LED uygulaması ziyaretçilerle etkileşimli deneyim kurdu. Kaleydoskop-Fotoğraf Alanı'nda ise Türk ebru sanatından geliştirilen görsel içeriklerle interaktif resim sergisi sunuldu.

"Üç boyutlu maket üzerinde deneyim"

COP31 Alanı 3D Maketi kısmında ise sanatçı Gökhan Doğan tarafından hazırlanan COP31 alanının üç boyutlu maketi üzerinde gerçekleştirilen mapping uygulamasıyla, Antalya'daki konferans alanının genel yapısı ve deneyimi ziyaretçilere aktarıldı.

Giriş katta bulunan COP31 Eylem Gündemi Duvarı'nda ise COP31 Eylem Gündemi, LED ekranlarda hareketli içeriklerle anlatıldı.

Steteskop Alanında ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan iklim sorunlarının "sesini dinleme" fikri üzerine kurulu Mehmet Ünal'ın ses ve mapping çalışması yer aldı.

Türkevi'ndeki serginin final bölümünde LET'S COP-Türkiye'nin İklim Yolculuğu Alanında Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar anlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un uluslararası düzeydeki çalışmalarından görüntüler ile Bakanlığın icraatları da bu alanda sunuldu.

"İklim değişikliği su üzerinden görünür kılındı"

New York'taki Glasshouse'da da COP31 sürecine ilişkin sergi düzenlendi. Giriş alanında Türkiye'nin iklim vizyonu, yürüttüğü çalışmalar ve Aksiyon Ajandası yer aldı. Serginin merkezinde ise İlhami Atalay'ın "Kuşların Dönüşü-Tavaf" eseri ilgi gördü.

Milli Saraylar'dan New York'a getirilen eser, kuşların doğadaki kusursuz ve kolektif hareketini, tavafın ortak bir merkez etrafında buluşan ritmiyle bir araya getirdi. Ekrem Şahin'in fotoğraflarından oluşan "Suyun Sesi" sergisi ise iklim değişikliğini su üzerinden görünür kıldı.

Bakan Murat Kurum etkinliklere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel iklim sahnesinde Türkiye farkı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde COP31 vizyonumuzu New York'un her köşesine taşıdık." ifadelerini kullandı.