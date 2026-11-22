'COP31'DE HEDEFE ULAŞILAMADI'

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve müzakerelerin uzaması nedeniyle 22 Kasım'a kadar devam eden COP31'in kapanışının ardından UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. COP31'de başkanlık öncülüğündeki kararlarla ilgili bazı konularda anlaşmaya varılamadığını belirten Stiell, müzakerelerin sonuçlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

'DÜNYA BİR TEKRARI KALDIRAMAZ'

İklim krizinin giderek ağırlaştığına dikkati çeken Stiell, "Pek çok kişinin derin hayal kırıklığını paylaşıyorum. COP31, başkanlık öncülüğündeki kararlarla ilgili konularda anlaşmaya varamadı. Dünya bir tekrarı kaldıramaz. İklim etkileri kötüleşiyor, fosil yakıt maliyetleri her ekonomide enflasyonu tetikliyor ve 1,5 derecelik aşım yaklaşıyor. Sürecimiz bilimi takip etmeli ve bu zorluğun üstesinden gelmelidir" diye konuştu.

'ADALET VE KAPSAYICILIK ŞART'

Müzakerelerde bazı önemli kararların alındığını da vurgulayan Stiell, "Bu COP'ta adil geçiş dahil olmak üzere kilit müzakere kararları alındı. İklim mücadelesinde adalet ve kapsayıcılık şarttır. Ayrıca bu COP sürecinin iki ayağı olduğunu da kabul etmeliyiz. Eylem gündemi boyunca COP31 gerçek ilerleme ve somut sonuçlar sağladı" dedi.

'EKONOMİNİN YARISINDAN ELEKTRİFİKASYON MESAJI'

COP31'in elektrifikasyon konusunda önemli bir piyasa sinyali verdiğini belirten Stiell, "COP31'de küresel ekonominin yaklaşık yarısını temsil eden ülkeler, 2035 veya daha önce yüzde 35 elektrifikasyon hedefine doğru hızla ilerlediklerini söylediler. Bu, burada verilen elektrifikasyon artışı sinyalinin, gezegeni ısıtan kirliliği ve fosil yakıt maliyetlerini keskin biçimde azaltmasının beklendiği anlamına geliyor. Aşımın artık kaçınılmaz olduğu bağlamda, önlenen her bir derece büyük bir fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.

'UZLAŞI SİSTEMİ İŞE YARAYABİLİR'

Avustralyalı Bakan Chris Bowen'ın uzlaşı temelli karar alma sistemine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatılarak bu sistemin hala işe yarayıp yaramadığı sorulan Stiell, "Sahip olduğumuz süreç bu. Bizi bulunduğumuz yere getirmek için işe yaramış süreç bu. Bizi Paris'e taşıdı ve Paris'ten bu yana kaydedilen ilerlemeyi sağladı. Dolayısıyla işe yarayabilir. Bu yüzden uzlaşı temelli yaklaşıma karşı çıkmıyorum" yanıtını verdi.

'BUGÜN HEDEFE ULAŞILAMADI'

Görüşmelerin sonuçsuz kalmasının küresel iklim iş birliğine verdiği zarar ve sistemde reform ihtiyacına ilişkin soruyu da yanıtlayan Stiell, "Bugün hedefe ulaşılamadı ancak anlatılacak iki hikaye var. Müzakereler var ve ortaya koydukları sonuçlar sınırlıydı. Bu COP'a gelirken bunun teknik bir COP olduğunu belirtmek önemli. Elektrifikasyon konusunda başkanlık öncülüğündeki girişimler aracılığıyla çok net bir hedef kondu. Bu hedef, eylem gündemi alanında, müzakerelerin dışında sonuç verdi. Buradaki zorluk, beklenen o yüksek hedefi, uzlaşı temelli bir sistemin tüm kısıtlamalarıyla birlikte müzakere edilen alana taşımak oldu" diye konuştu.

'165 GÜNDEM MADDESİNİN ÇOĞUNU GEÇTİK'

Müzakerelerde önemli ilerlemeler sağlanmasına rağmen bazı temel konularda uzlaşma sağlanamadığını anlatan Stiell, "Müzakere edilen alanda, ana gündem maddeleri açısından 165 gündem maddesiyle buraya geldik ve bunların çoğunu geçtik. Geçemediğimiz bazı kilit maddeler vardı. Aşım ile karşı karşıya olduğumuz bu anın gerektirdiği bazı daha yüksek beklentiler açısından eşiği aşamadık. Dolayısıyla yapmamız gereken çok daha fazla iş olduğu kesinlikle açık" dedi.

'5 DERECEDEN 2,6 DERECEYE'

Paris Anlaşması'ndan bu yana küresel iklim mücadelesinde ilerleme sağlandığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Stiell, "Paris'ten önce 5 derecelik ısınmaya yaklaşıyorduk, şimdi 2,6 derecedeyiz. Olmamız gereken yerde değiliz. 1,5 dereceye inebilmemiz için açıkça çok daha fazla iş var. Ancak sürecin bu anın aciliyetini karşılayabilmesi için ileriye dönük olarak nasıl evrileceğine dair tartışmalar devam ediyor" diye konuştu.

'REFORM İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

BM iklim müzakerelerinin geleceğine ilişkin reform tartışmalarına da değinen Stiell, "Potansiyel reform alanlarında tavsiyelerde bulunmak üzere dışarıdan bilgi ve uzmanlık sahibi liderleri sürece dahil etme adımları attım. Buradan ayrılırken önemli bir çabayla savunuculuğunu yapacağım şey bu. Bu zorlu sorulardan bazılarını sormak ve gelecekte izleyeceğimiz yön açısından çözüm aramak için tüm tarafları ve devlet dışı aktörleri sürece dahil etmek gerekiyor. Bunun tarafların yönlendirdiği bir süreç olduğunu da akılda tutmalıyız" dedi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,