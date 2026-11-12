COP31'de Pasifik liderleri kadınların iklim kararlarına katılımı için çağrı yaptı

Pasifik ada ülkeleri liderleri, kadınların karar alma süreçlerindeki temsillerinin artırılması ve iklim politikaları ile finansman kararlarında daha fazla dikkate alınmaları çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Toplumsal Cinsiyet ve İklim Eylemine İlişkin Pasifik Paktı başlıklı panel düzenlendi.

Panele Tuvalu Başbakanı Feleti Penitala, Marshall Adaları Devlet Başkanı Hilda Heine, Tonga Başbakanı Lord Fakafanua, Avustralya'nın İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılık Özel Temsilcisi Kate Thwaites ile Kiribati Kadın, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Bakanı Ruth Cross Kwansing katıldı.

Panelde ilk sözü alan Penitala, kasırgaların, orman yangınlarının ve sellerin daha önce hiç ulaşmadığı bölgelere kadar yayıldığını belirterek, "Pasifik ada ülkelerinde yaşayanların, hayatta kalabilmek için hala küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğini dünyaya anlatmak ve bunun için çağrıda bulunmak zorunda kalmalarından endişe duyuyorum." dedi.

Pasifik ülkelerinin, iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileriyle mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürüttüğünden bahseden Penitala, kadınların yaşadığı zorlukların ve iklim finansmanına erişimlerinin yeterince kayıt altına alınmadığını aktardı.

Penitala, "İklim değişikliğinin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerine ilişkin veriler güçlendirilmeli. Kadınların liderliği desteklenmeli ve ihtiyaçları iklim politikaları ile finansman kararlarında daha fazla dikkate alınmalı." diye konuştu.

"Kadınlar öncülük ediyor"

Marshall Adaları Devlet Başkanı Hilda Heine, Pasifik ülkelerindeki kadınların biyolojik çeşitliliğin korunması, dillerin ve geleneksel bilginin yaşatılması ve toplumların iklim değişikliğine uyum sağlamasına yönelik çalışmalara öncülük ettiğini anlattı.

Kadınların krizlere karşı toplumsal dayanıklılığın artırılmasındaki katkılarının tanınması ve iklim politikaları ile yatırımların belirlenmesinde daha etkin rol üstlenmeleri gerektiğinin altını çizen Heine, "Bölgede siyasi liderlik noktasında giderek daha fazla kadın öne çıkıyor. Bununla birlikte kadınların karar alma süreçlerindeki temsilleri artırılmalı ve kadınların iklim politikalarında daha etkin rol üstlenebilmesi için destek mekanizmaları güçlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Tonga Başbakanı Lord Fakafanua, iklim değişikliğinin kadınları gelir kaybı, gıda güvencesizliği ve artan bakım sorumlulukları açısından orantısız şekilde etkilediğini, bunun yapılan araştırmalarla da ortaya konduğunu belirtti.

İklim finansmanının etkinliğinin yalnızca harcanan kaynak miktarıyla değil, sağlanan desteğin kadınların yaşamları ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılıkları üzerindeki somut etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Fakafanua, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoğu zaman yaptığımız çalışmaların yarattığı etkiyi değil, ne kadar para harcadığımızı ölçüyoruz. Bu nedenle, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik finansmanı değerlendirirken doğru göstergeleri kullanmamız büyük önem taşıyor. Bunlara ek olarak Kayıp ve Zarar Fonu da bulunuyor. Çok taraflı kalkınma ortaklarının, iklim fonlarının ve bağışçıların bu girişimlerle uyumlu hareket etmeleri gerekiyor. Bu sabah aklımızda tutmamız gereken en önemli noktalardan birinin bu olduğunu düşünüyorum. Ancak uygulamada, sözünü ettiğimiz toplulukların önemli bir bölümü henüz finansal okuryazarlık konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip değil."

"Kiribati'de her dört haneden biri afetlerden etkilendi"

Avustralya'nın İklim Değişikliğine Uyum ve Dayanıklılık Özel Temsilcisi Kate Thwaites ise Pasifik ülkelerinin iklim kriziyle mücadelede yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Thwaites, iklim değişikliğinin kadınları orantısız şekilde etkilediğine işaret ederek, "Pasifik kadınlarının iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın artırılmasındaki rolleri ve geleneksel bilgi birikimleri, iklim politikalarında dikkate alınmalı." dedi.

Avustralya'nın toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten iklim politikalarını ve finansman mekanizmalarını desteklediğine değinen Thwaites, sağlanan kaynakların ihtiyaç sahibi topluluklara ulaşmasının önemine vurgu yaptı.

Panelde son konuşmayı yapan Kiribati Kadın, Gençlik, Spor ve Sosyal İşler Bakanı Ruth Cross Kwansing, ülkesinin iklim değişikliğinin etkilerini dünyanın diğer bölgelerinden daha erken deneyimlediğini belirtti.

Yaşadıkları sorunların, küresel ölçekte karşılaşılan ortak tehditlerin bir yansıması olduğunu dile getiren Kwansing, şöyle devam etti:

"Haziran 2022'de Kiribati, kuraklık nedeniyle ülke genelinde afet durumu ilan etti. Ulusal İstatistik Ofisimizin verilerine göre, ülkedeki her dört haneden biri afetlerden etkilendi. Deniz koruma duvarlarının yıkıldığı ve su kuyularının tuzlandığı bildirildi. Bir su kuyusu tuzlu su nedeniyle kullanılamaz hale geldiğinde, kadınlar ve kız çocukları temiz suya ulaşabilmek için daha uzun mesafeler yürümek zorunda kalıyor. Rotavirüs nedeniyle hastalanan çocuklarına bakabilmek için aylar boyunca uykusuz geceler geçiriyorlar."

İklim politikaları ve finansman süreçlerinde kadınlar ile dezavantajlı grupların ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Kwansing, uluslararası topluma bölgenin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını destekleme çağrısında bulundu.