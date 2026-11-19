COP31'in Eylem Gündemi'nin öncelikli başlıklarından biri olan 'İklim Dirençli Şehirler', Yeşil Bölge'deki uygulama alanlarında, üst düzey toplantılarda ele alınıyor. Türkiye'nin; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinde edindiği tecrübeler, iklim dirençli şehirlerin kurulmasında da 196 ülke ve AB'ye örnek gösteriliyor. Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Hub'ı, belediyeleri, kamu kurumlarını ve özel sektörü iklim uyumu, sürdürülebilir şehircilik ve afete hazırlık projelerinde bir araya getiriyor. Türkiye, İklim Dirençli Şehirler konusundaki tecrübelerini katılımcılara anlatıyor.

'BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM' VURGUSU

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecini anlatırken, "Bu depremler bize gösterdi ki şehirlerin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınması lazımdı. Depremin 20'nci gününde ilk ihalelerimizi yaptık, 45'inci gününde ilk temellerimizi attık. Toplamda 455 bin hak sahibi için konutlar, ticari üniteler ve iş yerleri üretildi, teslimleri yapıldı" dedi.

Dirençli şehirlerin ulaşımdan suya, enerjiden altyapıya kadar bütüncül bir planlama gerektirdiğini vurgulayan Sungur, "Bir şehrin ulaşımının, suyunun, yağmur suyu ve atık sularının yönetiminin, enerji bağlantılarının, diğer şehirlerle ve kendi içindeki bağlantılarının tamamının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Biz de tüm şehirleri metrekare metrekare dokuyarak yeniden planladık. Şehirlerimizin hiçbiri yeni şehir değil, hepsi eski şehirler. Bu yüzden tarihi dokuyu ve insanların hafızasındaki önemli noktaları koruyarak, yaptığımız her yeni binayla bütünleşecek şekilde bir tasarım yaptık. Yeni şehirlerin sadece depremselliği önceleyen değil, iklim değişikliğinin sonucunda daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkan afetlere de dirençli olacak şekilde tasarlanması gerekti" diye konuştu.

YAĞMUR SUYU TUVALETTE VE BAHÇEDE KULLANILIYOR

Deprem bölgesindeki konutlarda ısı yalıtımının yönetmeliklerin de üzerinde, A ve B sınıfı performans düzeyinde yapıldığını belirten Sungur, su tasarrufu için gri su uygulamalarının devreye alındığını söyledi. Sungur, "Çatılarda toplanan suların hepsini depoluyoruz. Bunları filtrasyondan geçirerek bir kısmını rezervuarlara basıp tuvaletlerde, bir kısmını bahçe sulamada kullanıyoruz. Peyzajda da az su ihtiyacı olan bitkileri kullanmaya özen gösteriyoruz. Bunların her birini üst üste koyduğunuzda suyla ilgili çok ciddi bir tasarruf elde ediyorsunuz. Bu konunun bir de ekonomi kısmı var. Bu tip uygulamaların herkes için bir tercih değil, bir zorunluluk olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'BİZE 'NASIL YAPTINIZ?' DİYE SORANLARA 'ANTRENMANLIYIZ' DİYORUZ'

COP31 alanının da kısa sürede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) ve Emlak Konut eliyle inşa edildiğini hatırlatan Sungur, ziyaretçilerin uygulamaları yerinde gördüğünü anlattı. Sungur, "İnsanlar, burada yapılan her bir örneğe tabiricaizse, dokunup hissedebildikleri uygulamalar gördüler. Bu alanın oluşturulmasında kullanılan teknolojileri ne kadar hızlı adapte edebildiğimizi görüp bunun nasıl olduğunu sorduklarında 'Antrenmanlıyız' diyoruz. İnsanlar, bunun gerçekten yapılabilir olduğunu COP31'de gördüler. COP31 gerçekten bir 'Uygulama COP'u oldu. Bizim burada göstermek istediğimiz şey, istenirse her şeyin yapılabileceği ve bütün dünyanın bunu önceliği haline getirmesi gerektiği" diye konuştu.