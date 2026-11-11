COP31'de Yamuna, Pasifik Dayanıklılık Fonu için 500 milyon dolar hedefliyor - Son Dakika
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COP31'de Yamuna, Pasifik Dayanıklılık Fonu için 500 milyon dolar hedefliyor

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COP31 Pasifik özel temsilcisi Ruel Yamuna, Pasifik ada ülkeleri için 500 milyon dolarlık Dayanıklılık Fonu hedeflediklerini söyledi. Yamuna, ön saflardaki toplulukların finansmana erişemediğini, küçük ada ülkelerinin teknik kapasite ve akreditasyon engeli yaşadığını belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Pasifik İklim Finansmanı Erişimi Özel Temsilcisi ve Papua Yeni Gine İklim ve Çevre Özel Temsilcisi Ruel Yamuna, yükselen deniz seviyeleri ve aşırı hava olaylarından etkilenen Pasifik ada ülkelerinde toplumları desteklemek için 500 milyon dolar kaynak oluşturulmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yamuna, Antalya'da düzenlenen COP31'de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Pasifik Dayanıklılık Fonu'nun (PRF) sermayelendirilmesinin zirvede bölgenin başlıca öncelikleri arasında yer aldığını belirten Yamuna, "Bizim PRF için hedefimiz 500 milyon dolar." ifadesini kullandı.

Yamuna, bu rakamın bölgenin iklim finansmanı ihtiyaçlarının hepsini karşılamayacağının farkında olduklarını belirterek, bu fonun küçük, yerel projeleri ve girişimleri desteklemek için önemli bir başlangıç noktası olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinin en çok etkilediği toplumların finansmana erişemediğini söyledi

Fiji'de düzenlenen son hazırlık toplantılarından elde edilen ivmeyi temel alarak, bu hafta içinde bir taahhüt etkinliğinin düzenlenmesinin beklendiğini belirten Yamuna, küresel ısınmanın etkilerine karşı savunmasız olmalarına rağmen, iklim finansmanına erişimin Pasifik ada ülkeleri için hala büyük bir zorluk teşkil ettiğini kaydetti.

Yamuna, "(İklim değişikliği konusunda) Ön saflarda yer alan ülkeler, ön saflardaki topluluklara yardım etmesi gereken finansman kaynaklarına erişemiyor." dedi.

Küçük ada ülkelerinin fon başvuruları ve uluslararası finansman gerekliliklerini karşılayan proje geliştirilmesi konusunda teknik kapasite eksikliği olduğuna işaret eden Yamuna, finansman konusunda önlerindeki bir diğer engelin de akreditasyon konusu olduğunu aktardı.

Yamuna, sonuç olarak küçük ada ülkelerinin önerilerini hazırlamak ve sunmak için BM Kalkınma Programı, BM Çevre Programı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlara bağımlı olduğunun altını çizerek, fon prosedürleri noktasında küçük devletlerin hızlı erişimi konusunda reform çağrısı yaptı.

"İklim değişikliği soyut bir şey değil"

Finansman gecikmelerinin halihazırda iklim değişikliğinin etkisini hisseden Pasifik toplulukları üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurgulayan Yamuna, "İklim değişikliği soyut bir şey ya da 5 ila 10 yıl içinde gerçekleşmesini bekleyeceğimiz bir şey değil. O zaten oluyor." diye konuştu.

Pasifik ada ülkelerinde yükselen deniz seviyeleri, tarım arazilerinin sular altında kalması ve aşırı hava olaylarına işaret eden Yamuna, bazı toplulukların yerleşecek başka yerler arayışında olduğunu çünkü başka seçenekleri kalmadığını vurguladı.

Yamuna, dayanıklılık fonunun ötesinde, Pasifik ülkelerinin Fiji ve Tuvalu'da düzenlenen iklim hazırlık toplantılarının ardından hazırlanan "Finansmana Erişim Bildirisi" ve "Eylem Planı" konusunda ilerleme kaydetmeye çalıştıklarını belirterek, bu hafta sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen resmi imza töreni öncesinde görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Türkiye, Avustralya ve Pasifik adaları arasında COP31 çerçevesindeki işbirliğini övdü

Türkiye, Avustralya ve Pasifik adaları arasında COP31 çerçevesindeki işbirliğini de memnuniyetle karşıladığını belirten Yamuna, bunun bölgenin yaşadığı iklim zorlukları için uluslararası farkındalık oluşturulması adına bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yamuna, "Bence bu, Türkiye ve Avustralya arasında, Pasifik bölgesini de kapsayan ve bu tür bazı konuları, yani çok önemli konuları ele almaya yönelik bir ortaklığın kurulduğu ilk örnek." dedi.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'a teşekkür eden Yamuna, zirvenin savunmasız ada topluluklarına fayda sağlayacak somut reformlar getireceğini umduğunu söyledi.

Yamuna, "Pasifik bölgesi olarak, Türkiye ve Avustralya gibi devlerin omuzlarında durarak bölgemize dikkati çekmekten gurur ve onur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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