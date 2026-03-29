COP31 İçin Medya Turları Düzenleniyor

29.03.2026 23:20
Türkiye, COP31 Zirvesi öncesi uluslararası medyayı bilgilendirmek için çevre turları düzenliyor.

Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi öncesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle uluslararası medyada farkındalığın artırılması amacıyla "Road to COP31: Sustainable Future International Media Program"ı düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre ve İklim Medya Turları'nın ilki 27-29 Mart tarihlerinde İstanbul ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. Programa, 8 ülkeden davet edilen 17 uluslararası basın mensubu katıldı.

Program kapsamında Türkiye'nin çevre ve iklim politikaları, sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve bu alanda geliştirilen yerli teknolojiler uluslararası basın temsilcilerine aktarıldı.

Ayrıca Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımlar, çevre yönetimindeki yenilikçi uygulamaları ve bilimsel araştırma altyapısı hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, program çerçevesinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezini ziyaret ederek, atık su izleme sistemleri, hava kalitesi ölçüm teknolojileri ve çevre dostu üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Deniz ekosistemini korumaya yönelik projeler gözlemlendi

Bunun yanı sıra katılımcılar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen STRATCOM Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "çevre ve iklim" temalı panele katılım sağladı.

Programın Kocaeli ayağında ise İzmit Körfezi'nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmaları ile deniz atıkları toplama faaliyetleri yerinde incelendi. Böylece Türkiye'nin deniz ekosistemini korumaya yönelik projeleri sahada gözlemlendi.

Kasım ayına kadar devam edecek medya turları, toplam beş ayrı programdan oluşacak.

Programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dip Çamuru Temizleme Projesi Ekip Lideri Dr. Kağan Özdemir, TÜBİTAK MAM Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Doç. Dr. Abit Balın ve TÜBİTAK MAM Kıdemli Uzman Araştırmacı Mehmet Fatih Cabıoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

