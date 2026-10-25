COP31 İklim Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı, başkanlığı Derviş Zaim yapacak - Son Dakika
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COP31 İklim Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı, başkanlığı Derviş Zaim yapacak

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COP31 İklim Kısa Film Yarışması'nın jürisi açıklandı, jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstlenecek. Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek etkinlikte seçilen 10 kısa film, 14 Kasım'da verilecek ödüller için yarışacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilecek "COP31 İklim Kısa Film Yarışması"nın jürisi açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile COP31 Türkiye işbirliğinde, "Dünya Ortak Evimiz" temasıyla düzenlenen yarışmanın jüri başkanlığını yönetmen Derviş Zaim üstlenecek.

İklim krizine sanat yoluyla dikkati çekmeyi amaçlayan yarışmanın jürisinde, oyuncular Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ile "Farha" filmiyle uluslararası alanda tanınan Filistinli yönetmen Darin J. Sallam yer alacak.

İklim değişikliği ve çevre sorunlarının sinemanın anlatım gücüyle görünür kılınmasını ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan yarışmaya, dünyanın farklı ülkelerinden yüzlerce başvuru yapıldı.

Yönetmenler Mustafa Gürbüz, Merve Kuş Mataracı ve Ömer Dişbudak'tan oluşan ön jürinin değerlendirmesi sonucunda belirlenen 10 kısa film, yarışmada ödül kazanmak için mücadele edecek.

Yarışmada birinci seçilen filme 5 bin avro, ikinciye 3 bin avro, üçüncüye ise 2 bin avro ödül verilecek. Ayrıca jüri tarafından belirlenecek bir film, 1000 avroluk Jüri Özel Ödülü'nün sahibi olacak.

Gösterim hakkı kazanıp dereceye giremeyen 6 finalist filme de 500'er avro telif ödenecek.

Ödüller, 14 Kasım'da Antalya COP31 Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Ödül heykelcikleri endüstriyel atıklardan üretildi

Yarışmanın ödül heykelcikleri, iklim krizinin deniz canlıları ve diğer hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekmek amacıyla caretta caretta formunda tasarlandı.

Tamamen endüstriyel atık malzemeler kullanılarak hazırlanan heykelcikler, kendi etrafında dönebilen metal bir kaide üzerine yerleştirildi.

Sürdürülebilirlik mesajı taşıyan heykelcikler, yarışmada dereceye giren filmlerin temsilcileri ile onur ödülü sahiplerine takdim edilecek.

Kaynak: AA
Kültür SanatDerviş ZaimYönetmenAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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SON DAKİKA: COP31 İklim Kısa Film Yarışması jürisi açıklandı, başkanlığı Derviş Zaim yapacak - Son Dakika
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