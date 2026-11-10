COP31 katılımcıları Atatürk\'ü 88. yılında 09.05\'te saygı duruşuyla andı

Türkiye'nin ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında saat 09.05'te saygı duruşuyla anıldı.

Uluslararası iklim müzakerelerine ev sahipliği yapan Antalya EXPO alanında, saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri yükseldi.

Sirenlerin çalmasıyla konferans alanındaki faaliyetlere ara veren yerli ve yabancı katılımcılar, Atatürk'ün anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Anma dolayısıyla konferans alanındaki Türk bayrakları ile Birleşmiş Milletler bayrakları yarıya indirildi.

Dünyanın farklı ülkelerinden konferansa katılan delegeler, gönüllüler, basın mensupları ve görevliler de saygı duruşuna eşlik etti.