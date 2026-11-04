COP31 öncesi Kepez Belediyesi 5 noktaya elektrikli araç şarj istasyonu kurdu - Son Dakika
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COP31 öncesi Kepez Belediyesi 5 noktaya elektrikli araç şarj istasyonu kurdu

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COP31 öncesi Kepez Belediyesi 5 noktaya elektrikli araç şarj istasyonu kurdu
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Antalya'da COP31 öncesi Kepez'in 5 noktasında elektrikli araç şarj istasyonları hizmete sunuldu. İstasyonlar elektrikli araç kullanıcılarına şarj imkanı sağlarken çevreci ulaşımın desteklenmesi ve karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesi Kepez ilçesinin 5 farklı noktasında elektrikli araç şarj istasyonları hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dokumapark, Antalya Kütüphanesi, Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Mimar Sinan Kongre Merkezi ve belediyenin hizmet binası önünde kurulan şarj istasyonları, elektrikli araç kullanıcılarına şarj imkanı sağlıyor.

İstasyonlarla, çevreci ulaşım alternatiflerinin kullanımının desteklenmesi ve karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, istasyonlarla çevre dostu sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasına katkı sunduklarını belirtti.

Kaynak: AA
Kepez BelediyesiOtomobilAntalyaGüncelKepezCOP31Son Dakika

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SON DAKİKA: COP31 öncesi Kepez Belediyesi 5 noktaya elektrikli araç şarj istasyonu kurdu - Son Dakika
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