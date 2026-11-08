COP31 yarın Antalya\'da başlıyor, 102 devlet ve hükümet başkanı gelecek

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), yarın Antalya'da başlıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği ve başkanlığını üstleneceği zirveye, 102 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 300'ü aşkın bakanın katılması bekleniyor. İklim değişikliğiyle mücadelede küresel taahhütlerin uygulamaya geçirilmesinin hedeflendiği konferansta, iklim finansmanı, fosil yakıtlardan çıkış, temiz enerji dönüşümü ve iklim krizine uyum başlıkları ele alınacak. Dünya Liderler Zirvesi ise 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek.

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olacak. Zirve, yarın Devlet başkanları, üst düzey yöneticiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla başlayacak. İlki 1995'te Berlin'de düzenlenen zirvede, sözleşmeye taraf ülkeler her yıl iklim değişikliğiyle mücadeledeki ilerlemeleri değerlendirip, ortak çözüm yolları arıyor.

İşte 10 maddede COP31 Zirvesi:

1- Türkiye ev sahibi ve dönem başkanı:

Türkiye, ilk kez COP zirvesine ev sahipliği yapacak ve konferansın başkanlığını üstlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanı olarak görev yapacak.

102 DEVLET BAŞKANI GELECEK

2 - 102 devlet ve hükümet başkanı:

COP 31 Başkanı Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre, 102 devlet ve hükümet başkanının katılımı kesinleşti. Yaklaşık 300 bakanın da zirvede bulunacağı tahmin ediliyor.

3. Türkiye ve Avustralya ortaklığı:

Ev sahipliği ve başkanlık Türkiye'de, resmi müzakerelerin başkanlığı ise Avustralya'da. Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, müzakereleri yönetecek.

DÜNYA LİDERLER ZİRVESİ 11-12 KASIM'DA

4. Dünya Liderler Zirvesi 11-12 Kasım'da:

Devlet ve hükümet başkanları, iklim kriziyle mücadeleye yönelik ulusal taahhütlerini ve ortak çözüm önerilerini gündeme getirecek.

KÜRESEL SICAKLIK ARTIŞINI SINIRLAMA HEDEFİ

5. Ana hedef 1,5 derece:

Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi, müzakerelerin temel başlıklarından biri olacak. BM'nin mevcut ulusal taahhütlerin tam olarak uygulanması halinde bile yüzyıl sonunda yaklaşık 2,6 derecelik ısınma öngörülüyor.

6. İklim finansmanı:

Gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum sağlaması, afetlere karşı korunması ve temiz enerjiye geçişi için finansman sağlanması görüşmelerin en kritik konularından olacak.

7. Fosil yakıtlardan çıkış:

Kömür, petrol ve doğal gaz kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması ve enerji dönüşümünün nasıl gerçekleştirileceği tartışılacak.

2035 HEDEFLERİ

8. Türkiye'nin eylem gündemi:

2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılması, atık üretimindeki artışın 2035'e kadar yarı yarıya azaltılması, bina sektöründe enerji kullanım yoğunluğunun 2035'e kadar en az yüzde 25 azaltılması, üretim ve imalat sektöründe döngüsel malzeme kullanım oranının 2035'e kadar en az yüzde 15'e çıkarılması, 2035'e kadar iklim dirençli tarım uygulamaları ve iklim değişikliğiyle mücadele eğitimlerini toplumun her kesiminde tamamlamak, Ulusal Katkı Beyanlarının uygulamasını hızlandıracak ve yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek İklim Uygulama Köprüsü Mekanizması'nın 2035'e kadar yaygınlaştırılması hedefleri bulunuyor.

1,1 MİLYON METREKARELİK ALANDA 2 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

9. Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan:

Türkiye, COP 31 kapsamında, 20 gün boyunca 1,5-2 milyona yakın ziyaretçi Antalya'da ağırlayacak. COP31 için Antalya'da 1,1 milyon metrekarelik alan hazırlandı. Etkinlikler, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge olmak üzere iki ayrı alanda gerçekleştirilecek. Ulaşım planında 25 belediyeden temin edilen 630 "çevre dostu" düşük emisyonlu otobüs kullanılacak.

10. Antalya'da geniş güvenlik önlemleri.

Zirve nedeniyle ilde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 27 bin 957 personel görevlendirildi. Emniyet ekipleri, 5 hava aracı, 7 deniz aracı, 26 zırhlı araç ve 12 TOMA'nın yanı sıra çeşitli kara araçları ve motosikletlerle de görev yapacak.