Çöpler Köyü'ndeki Maden Heyelanında 9 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor

Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama devam ediyor. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sundu.

Mütalaada, olayla ilgili 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' ve 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlarından soruşturma başlatıldığı, 43 sanık hakkında iddianame düzenlenerek kamu davasının açıldığı belirtildi. Sanıkların görevleri, işin tehlikeli yapısı ve olaydan önce radar cihazının kritik uyarılar vermesi birlikte değerlendirildiğinde, sonucun önceden fark edildiği ancak engellenmediği, bu nedenle bilinçli taksir halinin bulunduğu ifade edildi.

Sanıklar Iain Ronald Guille, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ile Shaun Keady S, Karabey T, İshak A, Berkay M, Abdulkadir C, Murat B, Osman B, Bürgehan A, Mehmet Alperen T. ve Kaan T’nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak iş kazasına neden oldukları, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı belirtilen mütalaada, sanıkların eylemlerini bilinçli taksirle işledikleri gerekçesiyle 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanık Iain Ronald Guille'nin ayrıca 'çevrenin taksirle kirletilmesi' suçundan para cezası ile 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ve sanıkların kusur dereceleri dikkate alınarak cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi istendi. Sanıklar Ali Rıza Kalender ve Iain Ronald Guille'nin tutukluluk hallerinin devamı, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik hakkında ise tahliye kararının verilmesi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise beraat kararının verilmesi istendi. Heyelana ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.