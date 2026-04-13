Çöpler Köyü'ndeki Maden Heyelanında 9 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor
Çöpler Köyü'ndeki Maden Heyelanında 9 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor

13.04.2026 13:42
Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Cumhuriyet savcısı, 43 sanık hakkında bilinçli taksirle suç işledikleri gerekçesiyle 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi.

Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kaymasında Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama devam ediyor. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sundu.

Mütalaada, olayla ilgili 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak' ve 'çevreyi taksirle kirletmek' suçlarından soruşturma başlatıldığı, 43 sanık hakkında iddianame düzenlenerek kamu davasının açıldığı belirtildi. Sanıkların görevleri, işin tehlikeli yapısı ve olaydan önce radar cihazının kritik uyarılar vermesi birlikte değerlendirildiğinde, sonucun önceden fark edildiği ancak engellenmediği, bu nedenle bilinçli taksir halinin bulunduğu ifade edildi.

Sanıklar Iain Ronald Guille, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ile Shaun Keady S, Karabey T, İshak A, Berkay M, Abdulkadir C, Murat B, Osman B, Bürgehan A, Mehmet Alperen T. ve Kaan T’nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak iş kazasına neden oldukları, 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı belirtilen mütalaada, sanıkların eylemlerini bilinçli taksirle işledikleri gerekçesiyle 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor. Sanık Iain Ronald Guille'nin ayrıca 'çevrenin taksirle kirletilmesi' suçundan para cezası ile 2 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaada, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ve sanıkların kusur dereceleri dikkate alınarak cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınıra yakın şekilde belirlenmesi istendi. Sanıklar Ali Rıza Kalender ve Iain Ronald Guille'nin tutukluluk hallerinin devamı, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik hakkında ise tahliye kararının verilmesi talep edildi. Diğer sanıklar hakkında ise beraat kararının verilmesi istendi. Heyelana ilişkin 3'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Çöpler Köyü'ndeki Maden Heyelanında 9 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika

Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı Karşılaşma durdu
Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı
Bakanlık radarına takıldı: Ünlü galericiden milyonluk vurgun
Abluka öncesi Hürmüz’de trafik durdu Uzmanlardan petrol için 150 dolar uyarısı
Tedesco’dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi Kremlin’den sürpriz teklif
SON DAKİKA: Çöpler Köyü'ndeki Maden Heyelanında 9 Kişinin Ölümüyle İlgili Yargılama Devam Ediyor - Son Dakika
Advertisement
