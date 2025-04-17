Çöpten Altın Çıkan Genç, Hayatını Değiştirdi

Sokakta yaşıyordu, çöpte bulduğu altınlarla hayatı değişti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplerden kağıt ve hurda toplayarak hayata tutunmaya çalışan 22 yaşındaki Aslan Kalkay, konteynerde bulduğu altınları tereddütsüz bir şekilde karakola teslim etti. "Haram lokma boğazımdan geçmez" diyen Kalkay'ın bu davranışı, hem polisleri duygulandırdı hem de hayatını değiştirdi.

Yaklaşık 8 yıl önce Mardin'den çalışmak için yola çıkan Kalkay, Marmaris'in ardından Bodrum'a geldi. Ne bir evi ne de düzenli bir işi olan genç, geceleri Paşatarlası sahilinde uyuyup gündüzleri çöp toplayarak geçimini sağlıyordu. Önceki gün sabah saatlerinde bir konteynerde bulduğu siyah poşet, hayatını değiştirdi. Poşetin içinden 6 çeyrek altın, 1 yarım altın, 2 altın zincir ve bir Osmanlı Tuğrası madalyonu çıktı. Kuyumcuda altınların gerçek olduğunu öğrendikten sonra doğruca polis merkezine giden Kalkay, altınları polise teslim etti.

Dürüstlüğüyle takdir toplayan gence, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli sahip çıktı. Polis memurları kendi aralarında topladıkları parayla Kalkay'ın temel ihtiyaçlarını karşıladı, ona bir cep telefonu aldı. İlçe Emniyet Müdürü Darendeli ise Kalkay'a iş ve barınma imkanı sağladı.

Darendeli'nin girişimleri sonucu, Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki bir restoranın sahibi Murat Fatih Yıldız, Kalkay'ı işe aldı ve garsonluk eğitimi vermeye başladı. Yeni hayatına ilk adımını atan Kalkay, "Sekiz yıllık sokak hayatım sona erdi. Artık düzenli bir hayatım var. Polis arkadaşlar ve Murat Bey sayesinde çalışıyor ve barınıyorum. Bu herkesin yapması gereken bir şeydi. Haram lokma yemedim, helalden şaşmadım" dedi.

Kalkay, altınları teslim ettikten sonra böyle bir dönüşüm beklemediğini ifade ederek, "Karakola sadece teslim edip çıkacağımı düşünmüştüm. Ama bana çok sahip çıktılar. Şimdi evim, işim ve telefonum var. Herkese teşekkür ediyorum. Çöp toplayıcısıyım, sokaklarda kalıyorum. Dün veya iki gün önce bir çöpten değerli bir altın buldum. Bunu karakola teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar ve Murat Bey bana çok yardımcı oldular. Şu anda kalacak yerim var ve çalışıyorum. Hiçbir sorunum yok. Zaten bu herkesin yapması gereken bir şey. Aksi durumda, bir insanın malını mülkünü elinden almak gibi oluyor, bu da hırsızlığa giriyor. Ben bugüne kadar, yaklaşık sekiz yıllık sokak hayatım boyunca hiçbir şekilde hırsızlık yapmadım ve yapmam da. Allah'a çok şükür, her zaman helale yöneldim, haram yemedim. İnsanlara da bunu tavsiye ederim. Şu anda kalacak yerim var. Sağ olsun Murat Bey bana yardımcı oldular, bana kalacak yer verdiler. Şu anda çalışıyorum, hiçbir sorunum yok. Sağ olsunlar, bana çok iyi bakıyorlar. Telefonum oldu, evim oldu, barkım oldu. Gerçekten polis arkadaşlara, ilçe emniyet müdürlüğüne, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'ye ve Musta Restoran'a tekrar çok teşekkür ediyorum" " şeklinde konuştu.

Altınları teslim eder giderim demiştim, hayatım değişti

Hayatının bir anda değiştiğini ifade eden Kalkay "Aslında hiç böyle bir şey düşünmemiştim. Sadece altını teslim eder ve karakoldan ayrılırım diye düşünmüştüm. Altını teslim ettikten sonra sağ olsun polis arkadaşlar beni karakolda bir süre bekletip temel ihtiyaçlarımı karşıladılar. Telefon bile aldılar. Ben böyle bir yardım istememiştim ama ısrar ettikleri için kendilerini kıramadım. Kalacak yerimi ve çalışacak işimi bulduktan sonra artık hiçbir sorunum kalmadı. Şimdi hayatıma yeniden başlamak istiyorum. Eski hayatımı tamamen geride bırakıp düzenli bir yaşam kurmak istiyorum. Sekiz yıllık bir sokak geçmişim var. Allah'ın izniyle sokak hayatım sona erdi. Sağ olsun Murat Bey de bana çok yardımcı oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Restoran sahibi Fatih Murat Yıldız ise, "Aslan kardeşimizi Bodrum Emniyeti sayesinde tanıdık. Dürüstlüğü beni çok etkiledi. Kendisine lojman, iş ve sosyal destek sağlıyoruz. Toplum olarak böyle insanlara sahip çıkmalıyız. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'ye de teşekkür ediyorum. Bodrum Emniyet Teşkilatı'na bu hassas hareketlerinden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Aslan kardeşimizi bizlerle tanıştırdılar. Taleplerinin böyle bir kazanıma dönüştüğünü söylediler. Ben de sağduyuyla yaklaştım. Kendisiyle bundan sonra hem birlikte çalışacağız hem de birlikte hareket edeceğiz. Her konuda kendisine yardımcı olacağız; ister lojman olsun, ister konaklama, ister çalışma hayatı, ister arkadaşlık ortamı, her alanda destek olacağız. Ama öncelikle Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'ye teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hassas davrandılar. Kendilerine buradan selamlarımı iletiyorum. Bizler bugünlere zorlu şartlarla geldik. Bu yaşımızda, bu çalışma hayatında, iş insanı olarak. Herkes çalışma hayatındaki insanlara yardımcı olursa, toplum olarak daha mutlu ve huzurlu oluruz. Aslan kardeşimizin bu davranışı gönlümü fethetti, öyle söyleyeyim. Bu hareketiyle takdirimi kazandı. Allah nasip ederse kendisiyle uzun yollar yürüyeceğiz" dedi.

Sokaklarda yaşam mücadelesi verirken vicdanıyla dimdik duran genç, şimdi yepyeni bir hayata ilk adımını attı. Bir poşetin içinden çıkan altınlar, hayatını değiştirdi.