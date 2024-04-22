Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına yeniden Mert Yılmaz seçildi.
Dernek binasında gerçekleştirilen genel kurulda gelir, gider ve faaliyet raporları okunup ibraz edildi.
Tek liste ile gerçekleşen seçimde Yılmaz, yeniden başkan seçildi.
Yılmaz, seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Çorluspspor'da 3 puan sevinci
Çorluspor 1947 deplasmanda Babaeskispor'u ile 5-1 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta (BAL) mücadele eden Çorluspor 1947, hafta sonu 100. Yıl Stadyumu'nda Babaeskispor'la karşılaştı.
Çorluspor 1947, rakibini 5-1 mağlup etti.
Kulüp Başkanı Yusuf Gümüş, AA muhabirine 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Son haftalarda sporcuların performanslarıyla güzel bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Gümüş, şampiyon olmayı hedeflediklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Çorlu Avcılar Derneği Başkanlığına Mert Yılmaz yeniden seçildi - Son Dakika
Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy S24 FE için geri sayım başladı. Galaxy S24 FE'nin özellikleri, fiyatı ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Telefon, Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 işlemcileriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Üçlü kamera kurulumu ve 10 Megapiksel selfie kamerası bulunacak. Ayrıca 12 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri sunulacak. Galaxy S24 FE'nin 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Xiaomi, genellikle akıllı telefonlarına iki yıl yazılım desteği veriyor. Ancak Nisan 2024 itibariyle güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi modelleri açıklandı. Bu modeller artık MIUI, Android veya güvenlik güncellemelerini alamayacaklar.
Xiaomi'nin uygun fiyatlı ürün çeşitliliğini artırmak için çalışmalarını sürdürdüğü Redmi 13 modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonun pil konusunda önemli iyileştirmelerle geleceği ve 33W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca, Redmi 13'ün Android 14 tabanlı HyperOS arayüzüyle geleceği ve Poco M7 5G olarak da global pazarda satışa sunulabileceği tahmin ediliyor. İşlemci olarak Snapdragon 4 Gen 2'nin kullanılması beklenen telefonun benzer bir tanıtım çizgisinde ilerlemesi bekleniyor.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, turizm sektörüne dair konular tartışıldı. Panelde, sektör profesyonelleri ve akademisyenler alternatif turizm ve dijitalleşme konularını ele aldılar.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Servet Akaydın İlk ve Ortaokulu'nda köfte ekmek yiyen bazı öğrencilerde mide bulanması şikayeti görüldü. Okul yönetimi durumu bildirerek sağlık ekiplerini çağırdı ve şikayetleri olan öğrenciler hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İstanbul ziyareti sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği destek nedeniyle protesto edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Sirkeci Garı'nı ziyaret ederken bir grup tarafından protesto edilen Steinmeier, 'Katil Almanya Türkiye'den defol' ve 'Soykırım suçlusu katil Almanya' sloganlarıyla karşılaştı. Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı bu ilk ziyarette İstanbul, Gaziantep ve Ankara'da temaslarda bulunacak.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki otomobilin teybi çalındı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahıs yakalandı ve çalıntı teybin saklandığı adreste arama yapıldı. Ayrıca daha önce çalınan 2 oto teyp ve 1 hızar motoru da ele geçirildi. İlgili şahısın teybi K.K. isimli birine verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve işlemler başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?