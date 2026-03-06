Çorlu Belediyesi\'nden 6 Erasmus+ Projesi

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Erasmus+ projesi için başvuru yapıldı.

Toplam değeri 420 bin avro olan projelerin gençlik ve iklim değişikliği alanındaki çalışmaları kapsadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında tamamlanan başvuruların ardından hazırlık aşamasındaki iki yeni projeyle birlikte başvuru sayısının kısa sürede 8'e çıkarılması hedefleniyor.

Projeler arasında gençlik alanında iş birliği ortaklıklarını kapsayan Erasmus+ KA220-YOU, küçük ölçekli ortaklıkları içeren Erasmus+ KA210-YOU ile çevresel karar alma süreçlerinde genç katılımını artırmayı amaçlayan Youth Voices for Climate Democracy ve CLIMAXIS projeleri yer alıyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projelerin kabul edilmesi halinde gençlerin Avrupa'daki akranlarıyla bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alma fırsatı bulacağını belirtti.

Öte yandan Çorlu Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Interreg Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen "GreenMascot" çevre projesi kapsamında Romanya'nın Köstence kentinde temaslarda bulundu.

Sarıkurt ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamında yetkililerle görüşerek projenin ilerleyişi ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiği bildirildi.