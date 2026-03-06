Çorlu Belediyesi'nden 6 Erasmus+ Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu Belediyesi'nden 6 Erasmus+ Projesi

Çorlu Belediyesi\'nden 6 Erasmus+ Projesi
06.03.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediyesi, gençlik ve iklim değişikliği alanında 6 Erasmus+ projesi için başvurdu.

Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 6 Erasmus+ projesi için başvuru yapıldı.

Toplam değeri 420 bin avro olan projelerin gençlik ve iklim değişikliği alanındaki çalışmaları kapsadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şubat ayında tamamlanan başvuruların ardından hazırlık aşamasındaki iki yeni projeyle birlikte başvuru sayısının kısa sürede 8'e çıkarılması hedefleniyor.

Projeler arasında gençlik alanında iş birliği ortaklıklarını kapsayan Erasmus+ KA220-YOU, küçük ölçekli ortaklıkları içeren Erasmus+ KA210-YOU ile çevresel karar alma süreçlerinde genç katılımını artırmayı amaçlayan Youth Voices for Climate Democracy ve CLIMAXIS projeleri yer alıyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, projelerin kabul edilmesi halinde gençlerin Avrupa'daki akranlarıyla bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol alma fırsatı bulacağını belirtti.

Öte yandan Çorlu Belediyesi, Avrupa Birliği destekli Interreg Karadeniz Havzası Programı kapsamında yürütülen "GreenMascot" çevre projesi kapsamında Romanya'nın Köstence kentinde temaslarda bulundu.

Sarıkurt ve beraberindeki heyetin ziyaret kapsamında yetkililerle görüşerek projenin ilerleyişi ve iş birliği imkanlarını değerlendirdiği bildirildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Çorlu Belediyesi, Gençlik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu Belediyesi'nden 6 Erasmus+ Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:22:29. #7.12#
SON DAKİKA: Çorlu Belediyesi'nden 6 Erasmus+ Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.