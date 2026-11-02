Çorlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada servis minibüsü sürücüsü yaralandı

Çorlu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada servis minibüsü sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Seymen Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında servis minibüsü sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Seymen Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 EYY 100 plakalı otomobil ile A.Ç. yönetimindeki 34 PZD 942 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüse, F.Ç. yönetimindeki 34 BY 2688 plakalı kamyonet çarptı.
Kazada servis minibüsünün sürücüsü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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