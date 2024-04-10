Çorlu\'da 5 Katlı Apartmanın Çatısında Yangın Çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Reşadiye Mahallesi Mandıracı 2. Sokak'ta bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Bir itfaiye personeli ise yangını söndürme çalışmalarında ayağından yaralandı. Yaralanan personele sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
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