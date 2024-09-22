Çorlu'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri - Son Dakika
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Çorlu'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri

Çorlu\'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri

Çorlu'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Gölbaşı Gençlik Parkı'nda başlayacak.

22.09.2024 10:48
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Çorlu'da Avrupa Spor Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Hareket bilincini artıran Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, yarın Gölbaşı Gençlik Parkı'nda Nagehan Erden ile Güne Merhaba Yogası ile başlayacak.

Etkinliklerinin ikinci gününde Mustafa Kemal Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzme yarışmaları düzenlenecek.

Perşembe günü dans etkinliği, cuma günü Ünal Baysan Kültür Merkezi Türkan Saylan Konferans Salonu'nda "Hızlı Satranç Turnuvası" gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çok sayıda etkinliğin düzenleneceği programlara bütün vatandaşları davet etti.

Marmaraereğlisi Belediyesi kickboks kursu açacak

Marmaraereğlisi Belediyesince ücretsiz kickboks kursu açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi'nde açılacak olan kurslarda, kickboks tutkunlarının bir araya getirilecek

Eğitmenliğini Erimali Yılmaz'ın yapacağı kurs için kayıtlar 10 Eylül'e kadar devam edecek.

NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Gülsüm Özkan ve Prof. Dr. Murat Taşan ile üniversite Genel Sekreter Vekili Öğretim Görevlisi Aykut Balcı da yer aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Ünüvar, NKÜ'nün eğitimde bölgenin öncü kurumlarından biri olmasını takdir ettiklerini ve bölge için yaptıkları çalışmaları takip ettiklerini belirtti.

Rektör Şahin de ziyaretleri için Ünüvar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu'da Avrupa Spor Haftası Etkinlikleri - Son Dakika

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