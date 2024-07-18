Çorlu'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi'nde E.A. (16) ve E.E. (15) yolda yürürken daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen S.B. (22) ile karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B'nin ateş açtığı E.A. ve E.E. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan S.B'yi yakalamak için çalışma başlattı.