Çorlu'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorlu'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çorlu\'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında, Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında bulunan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.04.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Hıdırağa Mahallesi Yoğurtçu Sokak'taki bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, evde bulunan ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan 2 çocuktan C.T. (3) hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak kurtarılan E.T. (5) ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Çocuk, Çorlu, İtfaiye, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
14:02 IBAN’la vergi kaçıran esnaflara kötü haber Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek IBAN'la vergi kaçıran esnaflara kötü haber! Hesaplar inceleniyor, her fiş için 3 bin 400 lira ceza kesilecek
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
15:08 Türkiye’ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor Türkiye'ye odaklanma kararı alan Getir, Avrupa ve ABD pazarından çekiliyor
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri duymasın! Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazaoğlu, seçmeni fırçaladı
14:09 İskoçya’nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı Hamza Yusuf, görevinden istifa etti
13:46 Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı Eşi araya girince kavga çıktı Rapçi Stunna Girl, konser sırasında bir izleyicinin tacizine uğradı! Eşi araya girince kavga çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 17:15:04. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement