Çorlu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorlu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açıldı

Çorlu\'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açıldı
14.02.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu'da düzenlenen açılışla, gençler için teknoloji üretimi hedefleyen Deneyap atölyesi faaliyete geçti.

Tekirdağ'da Çorlu Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışı yapıldı.

Çorlu Kapaklı Spor Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı'nın çalışmalarının yer aldığı video izletildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, konuşmasında, atölyenin kente ve gençlere hayırlı olmasını diledi.

Siyasi ve ekonomik bağımsızlığın en önemli koşullarından birinin bilim ve teknoloji üretmek olduğunu belirten Soytürk, "Dünyada en güçlü ülkeler, kendi teknolojisini üreten, bilim ve teknolojide dışa bağımlı olmayan ülkelerdir. Bu gerçeklerden hareketle devletimiz bilim ve teknoloji geliştirmeye yönelik politikaları hayata geçirmiştir." dedi.

Soytürk, yerli ve milli teknoloji hamleleriyle Türkiye'nin birçok teknolojik ürünü üretmeye başladığını dile getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır da bugün 132. Deneyap atölyesini açtıklarını söyledi.

Deneyap atölyelerinin bugünden itibaren eğitim faaliyetlerine başlayacağını belirten Hıdır, şunları kaydetti:

"Deneyap atölyeleri teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten gençler yetiştirmek amacıyla kuruldu. Geleceğin teknoloji yıldızlarını ortaokul ve lise yıllarından itibaren yetiştirmek için atölyeleri faaliyete geçirdik. Bu heyecanı 81 ile yaydık. Kırgızistan, Azerbaycan, Kıbrıs ve Karabağ'da da atölyelerimiz faaliyetlerini sürdürüyor."

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve T3 Vakfı Marmara 3. Bölge Sorumlusu Emrah Hekim de programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk ve katılımcılar, Çorlu Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin açılışını yaptı.

Programa Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, aileler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:13:47. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.