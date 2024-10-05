Çorlu\'da Huzur 59 Denetimi: 13 Gözaltı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen "Huzur 59" denetiminde 13 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hıdırağa Mahallesi'nde yapılan kontrollere, özel harekat ekiplerinin de yer aldığı 400 polis katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Ebubekir Ulutürk'ün yönettiği denetimlerde, polis ekipleri ilk olarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.

Daha sonra belirlenen iş yeri ve evlere baskınlar düzenleyen ekipler, farklı suçlardan aranan 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan trafik ekipleri, denetimler kapsamında eksik belge ve evrak nedeniyle sürücülere toplam 130 bin lira idari para cezası kesti.

Yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini kaydetti.