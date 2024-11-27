Çorlu'da Kaçırılan O.E.'nin 1,4 Milyon TL'si Çalındı

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde tehdit ederek kaçırdıkları O.E.'nin banka hesabındaki 1 milyon 400 bin TL'sini kendi hesaplarına aktaran 4 şüpheli, tutuklandı.

Çorlu ilçesinde yaşayan O.E., bankada parası bulunduğunu öğrenen şüpheliler tarafından geçen cuma günü kaçırıldı. Şüpheliler tehdit ve şantajla İstanbul'a götürdükleri O.E.'nin banka hesabında bulunan 1 milyon 400 bin TL'sini kendi hesaplarına aktardı. Şüphelilerin daha sonra serbest bıraktığı O.E., Çorlu'ya gelip, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek, İstanbul ve Çorlu'da düzenlediği operasyonlarda A.B., E.B., O.H., Y.Ç. ve A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden A.B., E.B., O.H., Y.Ç.'ye çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.