Çorlu'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Çorlu'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Çorlu\'da Kenevir Yetiştiren Şahıs Yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak kenevir yetiştiren bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Evde yapılan aramada uyuşturucalara ve üretim ekipmanlarına el konuldu.

10.09.2024 12:41
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren A.S.Ü. (36), yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.S.Ü.'nün Muhittin Mahallesi'ndeki evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirerek ürettiği uyuşturucalır sattığı belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar, 3 gram kenevir bitki tohumu, hassas terazi, 2 kenevir öğütme aparatı, 7 LED aydınlatma ışığı, 8 vantilatör, 3 iklimlendirme çadırı, 2 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 4 çoğaltıcı priz, 4 havalandırma borusu, 20 metre elektrik kablosu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL, 560 avro, 40 sterlin ve 22 dolar ele geçirildi. Şüpheli A.S.Ü. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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