Çorlu'da Korkunç Cinayet: Eşini Bıçaklayıp Arkadaşını Öldürdü - Son Dakika
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Çorlu'da Korkunç Cinayet: Eşini Bıçaklayıp Arkadaşını Öldürdü

Çorlu\'da Korkunç Cinayet: Eşini Bıçaklayıp Arkadaşını Öldürdü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işitme engelli Aykut E., eşi Mavuş E.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı ve yanındaki Hayrullah Karadeniz'i boğazından keserek öldürdü. Aykut E., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirtti. Olayla ilgili tutuklandı.

10.12.2024 15:29  Güncelleme: 15:54
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde börekçide oturan eşi işitme engelli Mavuş E.'yi (25) 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayıp, yanındaki Hayrullah Karadeniz'i (35) ise boğazını keserek öldüren Aykut E. (32), tutuklandı.

Olay, dün Reşadiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. İşitme engelli Aykut E., kendisi gibi işitme engelli olan 1 çocuğunun annesi eşi Mavuş E.'yi dükkanda Hayrullah Karadeniz ile otururken görünce içeriye girdi. Üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran Aykut E., önce Hayrullah Karadeniz'in boğazını kesti, ardından da eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Yapılan kontrolde Hayrullah Karadeniz'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Mavuş E. ise Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

OLAY GÜNÜ EŞİNİ TAKİP ETMİŞ

Polis, olaydan sonra Aykut E.'nin 34 HZJ 928 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Takibe alınan otomobil Zafer Mahallesi'nde önü kesilerek durdurulup, içindeki Aykut E. gözaltına alındı. Aykut E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İşaret diliyle ifade veren Aykut E., eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek, "Olay günü işe gidiyorum diye evden çıktım. Daha sonra eşimi takip etmeye başladım. Olayın olduğu sokak üzerinde börekçiye girdiğini gördüm. Yanında biri vardı, sonra ucuzluk pazarına giderek bıçağı aldım ve börekçiye geldiğimde bu olay oldu. Sonra olay yerinden çıktım bir süre sonra tekrar geldim. Eşim kanlar içinde yerde yatıyordu, hemen akrabalarımı aradım durumu gösterdim onlardan yardım istedim" dediği öğrenildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Mavuş E.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Karadeniz, Tekirdağ, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Hukuk, Çorlu, Suç, Son Dakika

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