Çorlu'da Kovalamaca: Belgesiz Sürücü yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zafer Mahallesi'nde 34 SIE 86 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü A.K. kovalamaca sonucu kısa süre içerisinde yakalandı.
Sürücü belgesinin bulunmadığı anlaşılan A.K'ye 78 bin lira para cezası uygulandı.
