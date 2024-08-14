Çorlu'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Kazımiye Mahallesi'nde H.K.K. yönetimindeki 59 AJU 964 plakalı motosiklet ile Z.K. idaresindeki 59 S 1675 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ilçede özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından Z.K. gözaltına alınırken, H.K.K'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin servis minibüsüne çarpması yer alıyor.
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