Çorlu\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklette bulunan 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Çobançeşme Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.A.B. (15) idaresindeki motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletteki sürücü Y.A.B. ile arkasında bulunan G.T. (25) ve İ.T. (2), yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, hafif ticari araç sürücüsünü gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.