Çorlu'da okul inşaatından malzeme çalan 2 kadın şüpheli 2 saatte yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Abdülhamithan Ortaokulu'nun yapımı süren spor salonu inşaatından demir ve inşaat malzemeleri çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince 2 saat içinde yakalandı. Bulunan malzemeler okul idaresine teslim edilirken hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde okulun spor salonu inşaatından malzeme çalan 2 kadın şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Esentepe Mahallesi'ndeki Abdülhamithan Ortaokulu bahçesinde yapımı süren spor salonu inşaatına giren şüpheliler, demir ve çeşitli inşaat malzemelerini at arabasına yükleyerek bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelileri 2 saat içinde yakaladı. Bulunan malzemeler okul idaresine teslim edildi.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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