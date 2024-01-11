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Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı - Son Dakika
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Çorlu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sevginaz Kadıoğlu'na çarptı. Yaralanan Kadıoğlu, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kadıoğlu'nun aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.

Çorlu\'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
11.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:18
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 59 AT 887 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Sevginaz Kadıoğlu'a (59) çarptı.

Yaralanan Kadıoğlu, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Kadıoğlu'nun aracın çarpmasıyla yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA
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