Çorlu'da Park Halindeki Otomobil Yandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde park halinde bulunan otomobil, alev alarak yandı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Nusratiye Mahallesi Üvez Sokak üzerinde meydana geldi. A.Ş., kullandığı 34 FRF 915 plakalı otomobilini park ettikten sonra ayrıldı. Bir süre sonra otomobil motor kısmında alev alarak yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenine belirlemek için inceleme başlatıldı.