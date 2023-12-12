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Çorlu'da tartışma sonucu adam bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Çorlu'da tartışma sonucu adam bıçaklanarak öldürüldü

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sunay Sorgun (29), yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayda şüphelilerden biri tutuklandı.

12.12.2023 - 14:18,
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Sunay Sorgun (29), yanındaki eşine baktıklarını öne sürdüğü 2 kişiyle çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, önceki gece saat 23.30 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Mehmet Pehlivan Sokak'ta meydana geldi. İlçede taksicilik yapan Sunay Sorgun, eşi ile birlikte kafeden çıkıp evlerini giderken, sokak üzerinde, Y.Ç. ve Ş.Ö. ile karşılaştı. Sorgun ile eşine baktıklarını öne sürdüğü Y.Ç. ve Ş.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Y.Ç., bir süre sonra eşiyle evlerine doğru giden Sorgun'u ekmek bıçağıyla kalbinden bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Sorgun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sorgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, kaçan Y.Ç. ile Ş.Ö.'yü evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç., çıkarıldığı hakimlikte 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Ş.Ö. serbest bırakıldı. (DHA)

Çorlu\'da tartışma sonucu adam bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA
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Çorlu, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da tartışma sonucu adam bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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