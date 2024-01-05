Çorlu\'da Uyuşturucuyla Mücadele Sayfası Kuran Şahıs ve 11 Şüpheli Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sosyal medyadan uyuşturucuyla mücadele sayfası kuran G.E.D., uyuşturucu sattığı 11 şüpheliyle birlikte yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'İtiraf Çorlu' adı altında, 'Çorlu uyuşturucu ve silah ticaretine hayır' sloganı bulunan hesap üzerinden uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kişileri de paylaştığı görüldü. Polis, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı sayfayı kuran G.E.D.'nin daha önceden uyuşturucu suçlarından sabıkası olduğunu ve uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen G.E.D. gözaltına alınırken, uyuşturucu sattığı belirlenen 11 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 4,60 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 3 sentetik hap, 6,14 gram esrar, 1,08 gram sentetik kannabinoid, ruhsatsız 1 tabanca ve tabancaya ait 19 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde, uyuşturucuları sosyal medyadaki sayfanın kurucusu G.E.D.'den aldıklarını söyledikleri öğrenildi. 12 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)