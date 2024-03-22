Çorlu\'da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1000 kişiye iftar verildi

Çorlu'da Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1000 kişiye iftar verildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri aracılığıyla 81 ilde iftar sofraları kuruyor.
Bu kapsamda, Süleymaniye Camii önünde konuşlanan mobil aşevi iftarda yaklaşık 1000 kişiye hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan yemeklerden ikram etti.
Ramazan boyunca ilçede binlerce kişiye sıcak yemek ikramı yapılacağı belirtildi.
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Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evin tavanına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, aralarında 'akrep' diye adlandırılan makineli tabancanın da bulunduğu birçok silah ortaya çıktı. Olayla ilgili 10 şüpheli yakalandı ve bazıları serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin, ülkenin evlatlarının geliştirdiği roket teknolojisiyle aya erişeceğini söyledi. Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir etkinlikte bir araya geldi ve Türk gençlerinin savunma sanayisi ve havacılıkta başarılarını gösterdiğini belirtti. Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerlemesine vurgu yaparak, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle Türkiye'nin haberleşme uydularını üretebilen 10 ülkeden biri olacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştirdiğini ve gençlerin ülkeyi daha ileri seviyelere taşıyacağını söyledi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan firma, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Gökçeada ve Bozcaada seferlerini artıracak. GESTAŞ Deniz Ulaşım firmasından yapılan açıklamaya göre, 6-14 Nisan tarihlerinde karşılıklı seferlerin yapıldığı adalar ile boğaz hatlarında ayrı tarife uygulanacak. Tatilci yoğunluğunun beklendiği bu süreçte adalara ulaşımda ziyaretçilerin mağdur olmaması için günlük sefer sayıları Kabatepe-Gökçeada hattında 18, Geyikli-Bozcaada hattında 24 olarak planlandı. Boğaz hattında yoğunluk durumuna göre ek seferler yapılabilecek. Güncel sefer bilgisine 'www.gdu.com.tr' web adresinden ulaşılabiliyor.
İzmir'de Serpil Erfındık'ın eski eşi tarafından öldürülmesi olayında 8 kamu görevlisinden 6'sı beraat etti. İki kamu çalışanına hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Davanın geçmişi ve Anayasa Mahkemesi kararı da özetlendi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Cenaze Hizmetleri Kursu açıldı. Kurs kapsamında, bayanlara cenaze yıkama, kefenleme ve diğer cenaze hizmetleri konusunda eğitimler verilecek. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge verileceği belirtildi.
İstanbul'dan Bolu'ya seyahat eden 3 kişi, navigasyonun yanlış yönlendirmesi sonucu girdikleri köy yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, play-off hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Boluspor, ligin 28. haftasında evinde ağırlayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren Boluspor, maça 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Edirne Ramazan Gezisi kapsamında 2 bin Büyükçekmeceli kadın Edirne'yi ziyaret etti. Selimiye Camisi, tarihi çarşılar ve köprüler gibi birçok tarihi yer gezildi. Kadınlar alışveriş yaparak kent esnafına da destek oldu.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar meydana geldi.
Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi, Giresun'da yürüttüğü ve uygulayacağı projelerle ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, ilin turizm, tarım, eğitim, kültür ve sulama gibi sektörlerde kaydedilen gelişmeleri vurguladı. Ayrıca, 2024 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi.
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