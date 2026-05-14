Çorlu'da Yangın: 2 Kişi Dumandan Etkilendi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın terasında çıkan yangında, 1'i çocuk 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 2'inci Sokak üzerindeki 5 katlı binanın terasında meydana geldi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilenen biri çocuk 2 kişi ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangının saç düzleştiricisinden kaynaklandığı değerlendirilirken, inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),