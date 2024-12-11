Çorlu\'da Yangın: Engelli Çocuk Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen engelli çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Esentepe Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 3. katında N.Y'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldıkları daireden itfaiye ekiplerince çıkarılan N.Y. ve 12 yaşındaki engelli oğlu K.Y, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engelli çocuk tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. N.Y'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.