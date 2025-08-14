Çorlu'da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, otluk alanda çıkan yangınında alevlerin sıçradığı 5 konut ile 1 konteyner yandı. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yangının büyük çoğunlukla söndürüldüğünü ve kontrol altına alındığını söyledi. Sarıkurt, "İtfaiye ekiplerimiz, OSB'ler, havaalanı, kaymakam bey, emniyet müdürümüz, jandarma komutanımız, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye daire başkanımız sahada. Çamlık alanın hemen altında bir noktada başladığını ifade ediyor arkadaşlar. Rüzgar da çok kuvvetliydi. Hızlıca aşağı iniyor. 5 binamızın yanmasına sebep oluyor. Şu an hem park bahçeler ekipleri, hem de Büyükşehir Belediyesinin itfaiye ekipleri hem de OSB'den ve havaalanından arkadaşlar sahadalar. Büyük çoğunlukla söndürüldü. Az önce jandarma komutanımız bilgi verdi. 300 dönüm civarında anız alanı, 5 bina ve 1 konteyner yandı. Allah'a şükür can kaybı ya da yaralanma yok. Ama herkesin çok dikkatli olması gereken bir dönemden geçiyoruz. Havalar da çok sıcak ve kuru. Herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bunca insan yangınla mücadele ediyor. Kameralar incelenecek, yangının neden çıktığı belirlenmeye çalışılacak. Zarar gören evlerimizi ziyaret ettik. Bir anaokulunda da zarar var. Bütün çalışma arkadaşlarımıza Allah kolaylık versin" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),