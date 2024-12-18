Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Çevre yolunda ise maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Hava sıcaklığının 4 derece ölçüldüğü kentte, sisin gün boyu aralıklarla görüleceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Çorlu'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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