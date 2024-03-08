Çorlu Spor 1947, Kullar 1975 Spor maçı için hazırlıklarını tamamladı

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü İsrail'i Gazze'deki Gıda Sistemini Yok Etme Kampanyası Nedeniyle Kınadı

BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki balıkçılık sektörünü hedef alarak açlık kampanyası yürüttüğünü belirtti. İsrail'in denize erişimi engellemesi sonucunda Gazze'deki balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Fakhri, bu durumun Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini vurguladı. Ayrıca, BM uzmanları İsrail askerlerinin Filistinli kalabalığa ateş açtığı saldırıyı da kınadı.