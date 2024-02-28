Çorlu tren faciası karar duruşması yarın yapılacak

GAYE ŞEYMA CAN
Tekirdağ Çorlu'da 8 Temmuz 2018'de 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının karar duruşması yarın yapılacak. Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılması bekleniyor.
Çorlu tren faciasına ilişkin 5 yıldır süren davada yarın yapılacak duruşmayla karar verilmesi bekleniyor.
23 Kasım'da yapılan 17. duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında TCDD 1. Bölge Demiryolu Bakım Servis Müdürü Mümin Karasu, Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt ve Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan nedeniyle cezalandırılmalarını istemişti.
Savcı, sanıklar Karasu, Kurt ve Polat'ın üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suç için öngörülen ceza miktarı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacak olmasından ayrı ayrı tutuklanmalarını talep etmişti.
Mütalaada aralarında dört mühendisin de bulunduğu diğer 10 sanığın ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları talep edilmişti.
Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan 18. duruşmada ise sanık avukatı Turgut Kurt, müvekkili Mümin Karasu'yu "Mümin Bey görevini yapmış bir insan biz mütalaayı kabul etmiyoruz. Mütalaa maalesef iddianamenin bir kopyası olmuştur. Ortada bir taksir yoktur ki bilinçli taksir olsun" diyerek savunmuştu.
"OLASI KAST SUÇUNDAN CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ"
Duruşmada, kazada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Sena Köse'nin annesi katılan Aysun Köse ise, "Burada elimizde olan sanıkların en üst cezayı almalarını istiyorum. Bu insanlar cezalarını çekerken o dokunamadığımız insanlar tekrar aynı kararlar doğrultusunda devam ettiğinde bu ölen çocukların hesabını kim verecek" dedi. Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz ise, "Biz madem üst yönetimdeki kişileri burada göremedik, buradaki sanıkların, 'Olası kast' suçundan ceza alıp cezaevine gitmelerini istiyoruz" diye konuşmuştu.
KARAR DURUŞMASINA ÇAĞRI
Öte yandan kazada yakınlarını kaybeden aileler de sosyal medya hesaplarından duruşma için şu ifadelerle çağrıda bulundu:
"Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yanmasın' diye sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde sona geliyoruz. Bu çağrıya kulak veren herkesi karar duruşmasında bizimle omuz omuza olmaya çağırıyoruz."
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